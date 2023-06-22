22 июня 2023

Бывшему сотруднику курганской ДПС изменили приговор за взяточничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-сотруднику ГИБДД Кургана изменили приговор за коррупцию Фото:

Экс-сотруднику дорожно-постовой службы ГИБДД по Кургану смягчили приговор, вынесенный за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в Курганском областном суде.

«Приговор бывшему сотруднику ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану был изменен решением апелляционного суда. Осужденному уменьшили наказание в части лишения свободы до 7 лет», — сообщили в пресс-службе организации. Основанием для смягчения стал тот факт, что мужчина активно сотрудничал со следствием.

Экс-сотрудник ГИБДД был признан виновным в получении взяток госслужащим в крупном размере, а также в покушении на мелкое взяточничество. Он получил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, на что подал апелляцию.

Бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвиняли в том, что он с 2017 по 2020 год получил от бизнесмена взятку в размере 349 тысяч рублей. Инспектор помогал сопровождать крупногабаритные грузы без необходимых разрешений, а также пытался дать мелкие взятки рядовым сотрудникам ГИБДД.

Ранее URA.RU сообщало, что капитана дорожно-постовой службы признали виновным в коррупции и отправили на девять лет в колонию. Также у бывшего сотрудника ГИБДД конфисковали имущество на сумму взятки.

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Экс-сотруднику дорожно-постовой службы ГИБДД по Кургану смягчили приговор, вынесенный за получение взяток. Об этом URA.RU сообщили в Курганском областном суде. «Приговор бывшему сотруднику ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Кургану был изменен решением апелляционного суда. Осужденному уменьшили наказание в части лишения свободы до 7 лет», — сообщили в пресс-службе организации. Основанием для смягчения стал тот факт, что мужчина активно сотрудничал со следствием. Экс-сотрудник ГИБДД был признан виновным в получении взяток госслужащим в крупном размере, а также в покушении на мелкое взяточничество. Он получил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, на что подал апелляцию. Бывшего сотрудника Госавтоинспекции обвиняли в том, что он с 2017 по 2020 год получил от бизнесмена взятку в размере 349 тысяч рублей. Инспектор помогал сопровождать крупногабаритные грузы без необходимых разрешений, а также пытался дать мелкие взятки рядовым сотрудникам ГИБДД. Ранее URA.RU сообщало, что капитана дорожно-постовой службы признали виновным в коррупции и отправили на девять лет в колонию. Также у бывшего сотрудника ГИБДД конфисковали имущество на сумму взятки.
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