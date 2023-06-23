Итальянские фанаты организовали футбольный турнир в поддержку Донбасса

Итальянские фанаты футбольного клуба «Луккезе» организовали турнир в поддержку Донбасса
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© Служба новостей «URA.RU»
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Сотни человек приняли участие в футбольном турнире в поддержку России в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Фанаты итальянского футбольного клуба «Луккезе» из города Лукка организовали футбольный турнир в поддержку Донбасса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия «Боцио».

«Болельщики „Луккезе“ не первый раз присоединяются к акциям солидарности с населением Донбасса. В 2014 году наш брат уехал на Донбасс добровольцем и теперь уже не может вернуться на Родину — поэтому и мы поддерживаем борьбу народа Донбасса», — рассказал организатор. Отмечается, что это не последняя акция в поддержку России.

В турнире приняли участие сотни человек, возле стадиона был организован сбор денежных средств для жителей Донбасса. «Мы будем продолжать организовывать акции солидарности и помогать организациям, жителям Донбасса и борющимся с русофобией», — заявил организатор. По его словам, фанаты футбольной команды «Ливорно» из Италии поддерживают Россию в СВО. На стадионе присутствовали болельщики большого итальянского клуба «Интернационале».

Организаторы объявили, что на вырученные средства будет построена детская площадка в ЛНР. «Как итальянские болельщики, мы против отправки оружия в Украину, и русские нам не враги. Надеемся, все закончится победой России, потому что только так могут восторжествовать справедливость и правда», — заключил «Боцио».

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Фанаты итальянского футбольного клуба «Луккезе» из города Лукка организовали футбольный турнир в поддержку Донбасса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из организаторов мероприятия «Боцио». «Болельщики „Луккезе“ не первый раз присоединяются к акциям солидарности с населением Донбасса. В 2014 году наш брат уехал на Донбасс добровольцем и теперь уже не может вернуться на Родину — поэтому и мы поддерживаем борьбу народа Донбасса», — рассказал организатор. Отмечается, что это не последняя акция в поддержку России. В турнире приняли участие сотни человек, возле стадиона был организован сбор денежных средств для жителей Донбасса. «Мы будем продолжать организовывать акции солидарности и помогать организациям, жителям Донбасса и борющимся с русофобией», — заявил организатор. По его словам, фанаты футбольной команды «Ливорно» из Италии поддерживают Россию в СВО. На стадионе присутствовали болельщики большого итальянского клуба «Интернационале». Организаторы объявили, что на вырученные средства будет построена детская площадка в ЛНР. «Как итальянские болельщики, мы против отправки оружия в Украину, и русские нам не враги. Надеемся, все закончится победой России, потому что только так могут восторжествовать справедливость и правда», — заключил «Боцио».
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