Замглавы украинской разведки: контрнаступление будет идти еще два-три месяца

Украина будет вести активные боевые действия еще два-три месяца. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
«На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера», — заявил Вадим Скибицкий, его слова приводит РБК-Украина. Он отметил, что главная фаза контрнаступления начнется в середине лета.
Украина перешла в контрнаступление 4 июня. Однако она не смогла достичь значимых успехов. Спустя почти три недели после активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные партнеры стали разочаровываться в успехе операции. Как отметили западные чиновники, они не ожидали, что Россия сможет создать настолько хорошую линию обороны.
Провал контрнаступления отмечал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оно идет медленно и тяжело. 11 июня президент Украины получил неприятные новости о больших потерях ВСУ.
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