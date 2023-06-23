Замглавы украинской разведки: контрнаступление будет идти еще два-три месяца

Замглавы украинской разведки Скибицкий: активные боевые действия ожидаются в течение трех месяцев

23 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Россия успешно отражает атаки ВСУ в зоне спецоперации Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет вести активные боевые действия еще два-три месяца. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера», — заявил Вадим Скибицкий, его слова приводит РБК-Украина. Он отметил, что главная фаза контрнаступления начнется в середине лета. Украина перешла в контрнаступление 4 июня. Однако она не смогла достичь значимых успехов. Спустя почти три недели после активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные партнеры стали разочаровываться в успехе операции. Как отметили западные чиновники, они не ожидали, что Россия сможет создать настолько хорошую линию обороны. Провал контрнаступления отмечал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оно идет медленно и тяжело. 11 июня президент Украины получил неприятные новости о больших потерях ВСУ.

Украина будет вести активные боевые действия еще два-три месяца. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. «На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера», — заявил Вадим Скибицкий, его слова приводит РБК-Украина. Он отметил, что главная фаза контрнаступления начнется в середине лета. Украина перешла в контрнаступление 4 июня. Однако она не смогла достичь значимых успехов. Спустя почти три недели после активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные партнеры стали разочаровываться в успехе операции. Как отметили западные чиновники, они не ожидали, что Россия сможет создать настолько хорошую линию обороны. Провал контрнаступления отмечал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что оно идет медленно и тяжело. 11 июня президент Украины получил неприятные новости о больших потерях ВСУ.