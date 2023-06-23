Производитель ракет и ПВО ищет токарей и станочников в Екатеринбурге

На ЗиКе ищут инженеров, токарей и шлифовщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Машиностроительный завод имени Калинина (Зик) ведет поиски токарей, станочников и фрезеровщиков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель гендиректора по персоналу предприятия Сергей Свинин во время Всероссийской ярмарки трудоустройства в Екатеринбурге.

Завод имени Калинина изготавливает военную технику, куда выходят система ПВО С-300 и крылатые ракеты «Калибр». Также в производстве гражданская продукция: электрические погрузчики и платформенные электротележки.

«Профессии востребованы те же самые, что и полгода-год назад. Станочники, оператор станков с программным управлением, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, инженеры-технологи и инженеры-конструкторы», — сказал Сергей Свинин.

Сотрудников на завод ищут и среди выпускников университетов. «На вакансии инженеров мы ждем студентов из высших учебных заведений, но и со средним-профессиональным образование можно получить специальность», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU писало, что ОКБ «Новатор» за месяц выложило 88 вакансий. На предприятие ищут слесарей, контролеров, электросварщиков, мастеров.