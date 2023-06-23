В Геническе звучат взрывы. Видео

Сальдо: ВСУ нанесли удар по городам Геническ и Скадовск

23 июня 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В городе Геническ было слышно не менее трех взрывов Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ устроили обстрел Геническа и Скадовска в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Отмечается, что было запущено четыре ракеты Storm Shadow. «Украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска», — заявил Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что ВСУ выпустили четыре западные ракеты Storm Shadow. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Над окраиной города Геническ заметен столб черного дыма. Корреспондент ТАСС сообщил, что взрывы прогремели в 14:00 по московскому времени. Он отметил, что не менее трех взрывов произошли в Геническе.

ВСУ устроили обстрел Геническа и Скадовска в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Отмечается, что было запущено четыре ракеты Storm Shadow. «Украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска», — заявил Сальдо. Комментарий он опубликовал в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ВСУ выпустили четыре западные ракеты Storm Shadow. Корреспондент РИА Новости отметил, что было слышно несколько взрывов. Над окраиной города Геническ заметен столб черного дыма. Корреспондент ТАСС сообщил, что взрывы прогремели в 14:00 по московскому времени. Он отметил, что не менее трех взрывов произошли в Геническе.