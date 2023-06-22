Звезда кулинарных шоу приехал в Тюмень на съемки новой программы. Фото

23 июня 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Александр Белькович приехал в Тюмень на съемки шоу «100 мест, где поесть» Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда кулинарных шоу Александр Белькович приехал в Тюмень для съемок нового сезона программы «100 мест, где поесть». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, повар также планирует посетить самые известные рестораны города. «Белькович приехал в Тюмень на съемки нового сезона шоу „100 мест, где поесть“. Также он планирует посетить несколько дорогих ресторанов Тюмени, чтобы лично оценить, как там готовят», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Визит в Тюмень Белькович также анонсировал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «И снова в тревел! Скоро новый сезон „100 мест, где поесть“. Тюмень и Новосибирск, я мчу!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 июня. Редакция URA.RU обратилась к Александру Бельковичу в социальной сети «ВКонтакте». Ответ ожидается. Предыдущий визит Бельковича в Тюменскую область состоялся в августе 2022 года. Он приезжал в регион для того, чтобы проверить качество питания в школьных столовых. Александр Белькович анонсировал визит в Тюмень на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Александр Белькович, соцсеть «ВКонтакте»

Звезда кулинарных шоу Александр Белькович приехал в Тюмень для съемок нового сезона программы «100 мест, где поесть». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, повар также планирует посетить самые известные рестораны города. «Белькович приехал в Тюмень на съемки нового сезона шоу „100 мест, где поесть“. Также он планирует посетить несколько дорогих ресторанов Тюмени, чтобы лично оценить, как там готовят», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Визит в Тюмень Белькович также анонсировал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «И снова в тревел! Скоро новый сезон „100 мест, где поесть“. Тюмень и Новосибирск, я мчу!», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 июня. Редакция URA.RU обратилась к Александру Бельковичу в социальной сети «ВКонтакте». Ответ ожидается. Предыдущий визит Бельковича в Тюменскую область состоялся в августе 2022 года. Он приезжал в регион для того, чтобы проверить качество питания в школьных столовых.