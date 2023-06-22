Губернатор Шумков считает, что банки не заинтересованы в мерах против мошенников

23 июня 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков сообщил о банкирах, не принимающих мер против мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков полагает, что банковское лобби способствует тому, что люди переводят деньги мошенникам. Банкиры не принимают контрмер по отношению к мошенникам, потому что им выгодны онлайн-кредиты. Об этом политик рассуждал в своем telegram-канале. «Провели очередной Совет по правоохране. Наибольшее внимание вызвал вопрос IT-мошенничеств. <…> стараниями банковского лобби вопрос введения контрмер старательно замалчивается и замыливается», — сообщил губернатор. Шумков считает, что прибыль и эффективность банковских показателей связаны с растущим числом оформленных онлайн-кредитов. Губернатор сообщил, что курганцы перевели мошенникам в 2023 году более 104 млн рублей. Деньги, как правило, уходят за границу. «Львиная доля этих денег через колл-центры уходит на территорию бывшей Украины. Там на эти средства приобретаются вооружение и средства для убийства наших военнослужащих и мирных граждан России», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор предложил ликвидировать некоторые национальные диаспоры. Эту меру он предложил использовать, если ее члены пытаются скрыть преступления своих бывших соотечественников.

Глава Курганской области Вадим Шумков полагает, что банковское лобби способствует тому, что люди переводят деньги мошенникам. Банкиры не принимают контрмер по отношению к мошенникам, потому что им выгодны онлайн-кредиты. Об этом политик рассуждал в своем telegram-канале. «Провели очередной Совет по правоохране. Наибольшее внимание вызвал вопрос IT-мошенничеств. <…> стараниями банковского лобби вопрос введения контрмер старательно замалчивается и замыливается», — сообщил губернатор. Шумков считает, что прибыль и эффективность банковских показателей связаны с растущим числом оформленных онлайн-кредитов. Губернатор сообщил, что курганцы перевели мошенникам в 2023 году более 104 млн рублей. Деньги, как правило, уходят за границу. «Львиная доля этих денег через колл-центры уходит на территорию бывшей Украины. Там на эти средства приобретаются вооружение и средства для убийства наших военнослужащих и мирных граждан России», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор предложил ликвидировать некоторые национальные диаспоры. Эту меру он предложил использовать, если ее члены пытаются скрыть преступления своих бывших соотечественников.