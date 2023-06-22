22 июня 2023

Губернатор Шумков считает, что банки не заинтересованы в мерах против мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
Губернатор Шумков сообщил о банкирах, не принимающих мер против мошенников Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков полагает, что банковское лобби способствует тому, что люди переводят деньги мошенникам. Банкиры не принимают контрмер по отношению к мошенникам, потому что им выгодны онлайн-кредиты. Об этом политик рассуждал в своем telegram-канале.

«Провели очередной Совет по правоохране. Наибольшее внимание вызвал вопрос IT-мошенничеств. <…> стараниями банковского лобби вопрос введения контрмер старательно замалчивается и замыливается», — сообщил губернатор. Шумков считает, что прибыль и эффективность банковских показателей связаны с растущим числом оформленных онлайн-кредитов.

Губернатор сообщил, что курганцы перевели мошенникам в 2023 году более 104 млн рублей. Деньги, как правило, уходят за границу. «Львиная доля этих денег через колл-центры уходит на территорию бывшей Украины. Там на эти средства приобретаются вооружение и средства для убийства наших военнослужащих и мирных граждан России», — написал Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор предложил ликвидировать некоторые национальные диаспоры. Эту меру он предложил использовать, если ее члены пытаются скрыть преступления своих бывших соотечественников.

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Глава Курганской области Вадим Шумков полагает, что банковское лобби способствует тому, что люди переводят деньги мошенникам. Банкиры не принимают контрмер по отношению к мошенникам, потому что им выгодны онлайн-кредиты. Об этом политик рассуждал в своем telegram-канале. «Провели очередной Совет по правоохране. Наибольшее внимание вызвал вопрос IT-мошенничеств. <…> стараниями банковского лобби вопрос введения контрмер старательно замалчивается и замыливается», — сообщил губернатор. Шумков считает, что прибыль и эффективность банковских показателей связаны с растущим числом оформленных онлайн-кредитов. Губернатор сообщил, что курганцы перевели мошенникам в 2023 году более 104 млн рублей. Деньги, как правило, уходят за границу. «Львиная доля этих денег через колл-центры уходит на территорию бывшей Украины. Там на эти средства приобретаются вооружение и средства для убийства наших военнослужащих и мирных граждан России», — написал Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор предложил ликвидировать некоторые национальные диаспоры. Эту меру он предложил использовать, если ее члены пытаются скрыть преступления своих бывших соотечественников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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