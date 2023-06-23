В Екатеринбурге появился самый большой грузинский ресторан в России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров
Новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров Фото:

Ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года. На презентации нового помещения побывал корреспондент URA.RU.

«Новый банкетный зал рассчитан до 60 гостей и теперь ресторан „Большой грузинский“ вместе с тремя верандами может принять до 500 гостей. Это самый большой грузинский ресторан в России», — рассказали представители заведения.

Новый зал украшает ручная керамика и картина известного грузинского художника Константина Тотибадзе «Завтрак настоящего мужчины», где изображены пиво, мясо и соления. По словам владельца ресторана Кирилла Шлаена, новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров. Появилась и новая летняя веранда.

Также в ресторане создали зеленое летнее меню. В нем появилась свежайшая осетрина, которую привозят живой, камчатский краб, мороженное по-сухумски с домашним вареньем из абхазских мандаринов и грецкими орешками, самый тонкий в мире хворост и фермерские чаи и тизаны из Грузии.

Екатеринбургский ресторан «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». Также в прошлом году в ресторане воссоздали оранжерею купца и владельца известной в городе мельницы Ильи Симанова, где он выращивали растения и ананасы.

Фото:
Фото:
Фото:

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года. На презентации нового помещения побывал корреспондент URA.RU. «Новый банкетный зал рассчитан до 60 гостей и теперь ресторан „Большой грузинский“ вместе с тремя верандами может принять до 500 гостей. Это самый большой грузинский ресторан в России», — рассказали представители заведения. Новый зал украшает ручная керамика и картина известного грузинского художника Константина Тотибадзе «Завтрак настоящего мужчины», где изображены пиво, мясо и соления. По словам владельца ресторана Кирилла Шлаена, новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров. Появилась и новая летняя веранда. Также в ресторане создали зеленое летнее меню. В нем появилась свежайшая осетрина, которую привозят живой, камчатский краб, мороженное по-сухумски с домашним вареньем из абхазских мандаринов и грецкими орешками, самый тонкий в мире хворост и фермерские чаи и тизаны из Грузии. Екатеринбургский ресторан «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». Также в прошлом году в ресторане воссоздали оранжерею купца и владельца известной в городе мельницы Ильи Симанова, где он выращивали растения и ананасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...