Новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров Фото: представлено рестораном «Большой грузинский»

Ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года. На презентации нового помещения побывал корреспондент URA.RU.

«Новый банкетный зал рассчитан до 60 гостей и теперь ресторан „Большой грузинский“ вместе с тремя верандами может принять до 500 гостей. Это самый большой грузинский ресторан в России», — рассказали представители заведения.

Новый зал украшает ручная керамика и картина известного грузинского художника Константина Тотибадзе «Завтрак настоящего мужчины», где изображены пиво, мясо и соления. По словам владельца ресторана Кирилла Шлаена, новый зал подойдет для семейных посиделок и проведения важных вечеров. Появилась и новая летняя веранда.

Также в ресторане создали зеленое летнее меню. В нем появилась свежайшая осетрина, которую привозят живой, камчатский краб, мороженное по-сухумски с домашним вареньем из абхазских мандаринов и грецкими орешками, самый тонкий в мире хворост и фермерские чаи и тизаны из Грузии.

Екатеринбургский ресторан «Большой грузинский», который расположен в ЖК «Макаровский», получил премию «Лучший ресторан с историей». Приз был получен в рамках национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса-2022». Также в прошлом году в ресторане воссоздали оранжерею купца и владельца известной в городе мельницы Ильи Симанова, где он выращивали растения и ананасы.

Фото: представлено рестораном «Большой грузинский»

Фото: представлено рестораном «Большой грузинский»

Фото: представлено рестораном «Большой грузинский»