В оранжерее купца Симанова Фото: URA.RU

В Екатеринбурге воссоздали оранжерею купца и владельца известной в городе мельницы Ильи Симанова, где он выращивали растения и ананасы. Она расположилась в ресторане «Большой грузинский» и носит название «Большой грузинский сад». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«К открытию в оранжерее высадили несколько десятков видов настоящих и искусственных растений. Коллекция многолетних будет расширяться постепенно, в течении нескольких лет, под присмотром профессиональных флористов», — рассказал владелец ресторана Кирилл Шлаен. Он уточнил, что для поддержания влажности тропических растений в дальнейшем будет смонтирована система увлажнения и орошения.

Над «Большим грузинским садом» работал московский декоратор Роман Ковалишин со своим бюро Visionar. Ковалишин известен работами по украшению мероприятий Элтона Джона, Натальи Водяновой, Филиппа Киркорова и других известных персон.

Стеклянная оранжерея Ильи Симанова появилась в XIX веке, где купец выращивал экзотические растения и ананасы. Она не дожила до наших дней, однако «УГМК-Застройщик» совместно с рестораном «Большой грузинский» воссоздали проект купца. Новая оранжерея может вмещать до 120 человек, где гости смогут находиться круглогодично — в помещении есть отопление. Также в центре расположена сцена, на которой будут выступать музыканты. Оранжерея соединяется с рестораном с помощью перехода, в котором висит портрет купца Симанова, созданный из природных материалов художником Константином Евдокимовым.

Ресторан «Большой грузинский» открылся на Олимпийской набережной в октябре 2021 года. В мае 2022 года заведение получило приз «Лучший ресторан с историей» по версии премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Оранжерея наполнен светом в течение всего дня Фото: URA.RU

Оранжерея ресторана может вмещать до 120 человек Фото: URA.RU

В ресторане подают традиционные грузинские блюда Фото: URA.RU

В оранжерее везде большие панорамные окна Фото: ресторан «Большой грузинский»

Между оранжереей и основной частью ресторана висит портрет купца Симанова Фото: ресторан «Большой грузинский»

Весь потолок увешан растениями Фото: ресторан «Большой грузинский»

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