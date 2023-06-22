22 июня 2023

В центре Перми горел пассажирский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, медведь, автобус, пермский период
Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление Фото:

В центре Перми на остановке общественного транспорта «Улица Попова» во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута №50. Задымление ликвидировали прибывшие на место пожарные расчеты.

«От пожарно-спасательных подразделений главного управления МЧС России по Пермскому краю реагировали девять человек личного состава и две единицы техники. Погибших и травмированных нет», — сообщили в пресс-службе Пермского ГУ МЧС.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на улице Чкалова загорелся школьный автобус ПАЗ. Во время возгорания пассажиров в салоне не было, никто не пострадал.

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В центре Перми на остановке общественного транспорта «Улица Попова» во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута №50. Задымление ликвидировали прибывшие на место пожарные расчеты. «От пожарно-спасательных подразделений главного управления МЧС России по Пермскому краю реагировали девять человек личного состава и две единицы техники. Погибших и травмированных нет», — сообщили в пресс-службе Пермского ГУ МЧС. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на улице Чкалова загорелся школьный автобус ПАЗ. Во время возгорания пассажиров в салоне не было, никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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