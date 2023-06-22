В центре Перми горел пассажирский автобус

Прибывшие на место пожарные ликвидировали задымление
В центре Перми на остановке общественного транспорта «Улица Попова» во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута №50. Задымление ликвидировали прибывшие на место пожарные расчеты.
«От пожарно-спасательных подразделений главного управления МЧС России по Пермскому краю реагировали девять человек личного состава и две единицы техники. Погибших и травмированных нет», — сообщили в пресс-службе Пермского ГУ МЧС.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на улице Чкалова загорелся школьный автобус ПАЗ. Во время возгорания пассажиров в салоне не было, никто не пострадал.
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