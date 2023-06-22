Власти ХМАО определились с преемником убитого депутата окружной думы Колодича. Инсайд

23 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В думу ХМАО вернется Владислав Фоменко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ХМАО определились с фигурой преемника убитого в Новой Москве депутата окружной думы и председателя комитета по бюджету Александра Колодича. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту агентства, что им станет экс-депутат предыдущего созыва Владислав Фоменко. «По окружным партийным спискам Колодича могли заменить нефтеюганские единороссы Родионов и Гумеров. Однако партийное лобби выдвинуло кандидатуру экс-депутата думы Югры Фоменко, выходца из Радужного и предпринимателя, занимающегося грузоперевозками», — сообщает инсайдер. По данным собеседника агентства, должность главы комитета по бюджету пока остается свободной. «За нее может развернуться серьезная борьба», — считает информатор. Журналист направил запрос в пресс-службу думы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что похороны Колодича собрали на Востряковском кладбище в Москве югорскую элиту. Почтить память главы комитета по бюджету приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.

Власти ХМАО определились с фигурой преемника убитого в Новой Москве депутата окружной думы и председателя комитета по бюджету Александра Колодича. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту агентства, что им станет экс-депутат предыдущего созыва Владислав Фоменко. «По окружным партийным спискам Колодича могли заменить нефтеюганские единороссы Родионов и Гумеров. Однако партийное лобби выдвинуло кандидатуру экс-депутата думы Югры Фоменко, выходца из Радужного и предпринимателя, занимающегося грузоперевозками», — сообщает инсайдер. По данным собеседника агентства, должность главы комитета по бюджету пока остается свободной. «За нее может развернуться серьезная борьба», — считает информатор. Журналист направил запрос в пресс-службу думы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что похороны Колодича собрали на Востряковском кладбище в Москве югорскую элиту. Почтить память главы комитета по бюджету приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.