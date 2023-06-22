22 июня 2023

Власти ХМАО определились с преемником убитого депутата окружной думы Колодича. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
В думу ХМАО вернется Владислав Фоменко Фото:

Власти ХМАО определились с фигурой преемника убитого в Новой Москве депутата окружной думы и председателя комитета по бюджету Александра Колодича. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту агентства, что им станет экс-депутат предыдущего созыва Владислав Фоменко.

«По окружным партийным спискам Колодича могли заменить нефтеюганские единороссы Родионов и Гумеров. Однако партийное лобби выдвинуло кандидатуру экс-депутата думы Югры Фоменко, выходца из Радужного и предпринимателя, занимающегося грузоперевозками», — сообщает инсайдер.

По данным собеседника агентства, должность главы комитета по бюджету пока остается свободной. «За нее может развернуться серьезная борьба», — считает информатор.

Журналист направил запрос в пресс-службу думы ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что похороны Колодича собрали на Востряковском кладбище в Москве югорскую элиту. Почтить память главы комитета по бюджету приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО определились с фигурой преемника убитого в Новой Москве депутата окружной думы и председателя комитета по бюджету Александра Колодича. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил журналисту агентства, что им станет экс-депутат предыдущего созыва Владислав Фоменко. «По окружным партийным спискам Колодича могли заменить нефтеюганские единороссы Родионов и Гумеров. Однако партийное лобби выдвинуло кандидатуру экс-депутата думы Югры Фоменко, выходца из Радужного и предпринимателя, занимающегося грузоперевозками», — сообщает инсайдер. По данным собеседника агентства, должность главы комитета по бюджету пока остается свободной. «За нее может развернуться серьезная борьба», — считает информатор. Журналист направил запрос в пресс-службу думы ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что похороны Колодича собрали на Востряковском кладбище в Москве югорскую элиту. Почтить память главы комитета по бюджету приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...