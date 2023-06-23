Ганчев: на купянское направление стали массово прибывать иностранные наемники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Наемники из Франции и Польши были обнаружены на купянском направлении, заявил Виталий Ганчев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украину прибыло большое количество западных наемников. Они будут работать на купянском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На купянском направлении <…> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <…> Украины поступило на усиление к ним наемников западных», — заявил Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24». Среди наемников были французы и поляки.

Ганчев отметил, что среди мобилизованных военных расцветают упаднические настроения. По его информации, многие из них готовы сдаться в плен.

После сдачи Бахмута украинские солдаты отошли в частности на купянское направление. Однако основная часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась в Часовом Яре.

Ранее в ДНР были найдены братские могилы иностранных наемников. Они были найдены с опорным пунктом ВСУ.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украину прибыло большое количество западных наемников. Они будут работать на купянском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. «На купянском направлении <…> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <…> Украины поступило на усиление к ним наемников западных», — заявил Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24». Среди наемников были французы и поляки. Ганчев отметил, что среди мобилизованных военных расцветают упаднические настроения. По его информации, многие из них готовы сдаться в плен. После сдачи Бахмута украинские солдаты отошли в частности на купянское направление. Однако основная часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась в Часовом Яре. Ранее в ДНР были найдены братские могилы иностранных наемников. Они были найдены с опорным пунктом ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...