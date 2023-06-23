Ганчев: на купянское направление стали массово прибывать иностранные наемники

На Украину прибыло большое количество западных наемников. Они будут работать на купянском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«На купянском направлении <…> уже нам местные жители сообщают информацию о том, что достаточно много со стороны Вооруженных сил <…> Украины поступило на усиление к ним наемников западных», — заявил Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24». Среди наемников были французы и поляки.
Ганчев отметил, что среди мобилизованных военных расцветают упаднические настроения. По его информации, многие из них готовы сдаться в плен.
После сдачи Бахмута украинские солдаты отошли в частности на купянское направление. Однако основная часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталась в Часовом Яре.
Ранее в ДНР были найдены братские могилы иностранных наемников. Они были найдены с опорным пунктом ВСУ.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.