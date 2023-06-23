Жителям Пермского края запретили ходить в лес из-за аномально жаркой погоды

В двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона.
«В период с 23 по 27 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Чайковского и Куединского лесничеств из-за установления 4-го класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность). На обозначенных территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — написано на сайте ведомства.
Ранее сообщалось об ограничениях, которые касались Осинского и Горнозаводского лесничеств. По данным министерства, введенные запреты действовали до 9 июня.
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