23 июня 2023

Жителям Пермского края запретили ходить в лес из-за аномально жаркой погоды

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Памятник природы "Камень Ермака". Кунгур, лес, лето, тайга, природа, река сылва
В лесах региона запрещают находиться из-за возросшего риска возникновения пожаров Фото:
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В двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона.

«В период с 23 по 27 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Чайковского и Куединского лесничеств из-за установления 4-го класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность). На обозначенных территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — написано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось об ограничениях, которые касались Осинского и Горнозаводского лесничеств. По данным министерства, введенные запреты действовали до 9 июня.

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В двух районах Пермского края ввели запрет на посещение лесов. Это связано с возросшими рисками возникновения пожаров, пояснили в минприроды региона. «В период с 23 по 27 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Чайковского и Куединского лесничеств из-за установления 4-го класса пожарной опасности (высокая пожарная опасность). На обозначенных территориях временно ограниченно посещение лесов за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования», — написано на сайте ведомства. Ранее сообщалось об ограничениях, которые касались Осинского и Горнозаводского лесничеств. По данным министерства, введенные запреты действовали до 9 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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