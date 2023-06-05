В Прикамье жителям временно запретили посещать лес

06 июня 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

В Пермском крае жителям ограничили посещение лесов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение лесов жителями. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Осинского лесничества с 5 по 9 июня, на территории Бисерского участкового лесничества Горнозаводского лесничества с 6 по 9 июня», — написано в посте. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, проходящим через леса. Ведомство рекомендует жителям соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что по словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, весна и лето в этом году будут засушливыми. В связи с этим в крае сохраняется высокая пожароопасность.

В Пермском крае из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на посещение лесов жителями. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Осинского лесничества с 5 по 9 июня, на территории Бисерского участкового лесничества Горнозаводского лесничества с 6 по 9 июня», — написано в посте. Отмечается, что запрет не распространяется на сквозной проезд по дорогам общего пользования, проходящим через леса. Ведомство рекомендует жителям соблюдать правила пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что по словам начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Александра Урусова, весна и лето в этом году будут засушливыми. В связи с этим в крае сохраняется высокая пожароопасность.