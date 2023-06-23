23 июня 2023
22 июня 2023

В ХМАО 4-летний рыбак поймал большой улов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, улов, щука, рыба
Феликс вытащил щуку, которая весит в районе 2-3 килограмм Фото:

В ХМАО 4-летний рыбак Феликс вместе с папой поймал щуку весом в 2-3 килограмма, а также десяток окуней. Об этом рассказал отец маленького охотника на рыб.

«Феликсу 4 года. Он практически всегда ходит со мной на рыбалку, что зимой в -30 градусов, что летом. Решили вновь пойти, чтобы наловить чего-нибудь на ужин. Не зря сходили. Феликс с моей помощью вытянул щуку, которая весит примерно 2-3 килограмма. Это, наверное, одна из самых больших щук в его жизни. Также он поймал небольших окуней, штук с десяток», — говорит отец мальчика журналисту URA.RU.

По его словам, озеро это находится возле их избы в лесу. Как оказалось, их семья ведет традиционный образ жизни. Они из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (КМНС).

Он также добавил, что было много интересных моментов с Феликсом, которые не засняли на камеру. Тут вдруг папа ребенка решил выложить видео, а оно за сутки набрало 40 тысяч просмотров.

Ранее URA.RU писало, что житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.

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В ХМАО 4-летний рыбак Феликс вместе с папой поймал щуку весом в 2-3 килограмма, а также десяток окуней. Об этом рассказал отец маленького охотника на рыб. «Феликсу 4 года. Он практически всегда ходит со мной на рыбалку, что зимой в -30 градусов, что летом. Решили вновь пойти, чтобы наловить чего-нибудь на ужин. Не зря сходили. Феликс с моей помощью вытянул щуку, которая весит примерно 2-3 килограмма. Это, наверное, одна из самых больших щук в его жизни. Также он поймал небольших окуней, штук с десяток», — говорит отец мальчика журналисту URA.RU. По его словам, озеро это находится возле их избы в лесу. Как оказалось, их семья ведет традиционный образ жизни. Они из числа коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района (КМНС). Он также добавил, что было много интересных моментов с Феликсом, которые не засняли на камеру. Тут вдруг папа ребенка решил выложить видео, а оно за сутки набрало 40 тысяч просмотров. Ранее URA.RU писало, что житель Салыма (ХМАО) Зариф Фатхутдинов поймал в реке щуку весом 22 килограмма. Ему пришлось окунуться в воду, чтобы вытащить трофей на берег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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