Екатеринбуржцы в «Ночь музыки» стали массово нарушать ПДД. Видео

24 июня 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Сотни людей после концерта на Плотинке стали гулять по проезжей части Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Ural Music Night Жители Екатеринбурга после концерта певицы IOWA в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night стали массово переходить дорогу на проспекте Ленина, несмотря на отсутствие перекрытий проезжей части. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Люди массово переходят дорогу на проспекте Ленина, при этом дороге не перекрывают. Полицейские отметили, что это временное решение из-за обилия людей. Когда поток спадет, дороги снова заработают в штатном режиме», — рассказал корреспондент URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники ГИБДД находились на месте, регулировали и контролировали движение людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Агентство ведет онлайн-трансляцию с крупнейшего на Урале музыкального фестиваля.

Жители Екатеринбурга после концерта певицы IOWA в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night стали массово переходить дорогу на проспекте Ленина, несмотря на отсутствие перекрытий проезжей части. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Люди массово переходят дорогу на проспекте Ленина, при этом дороге не перекрывают. Полицейские отметили, что это временное решение из-за обилия людей. Когда поток спадет, дороги снова заработают в штатном режиме», — рассказал корреспондент URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники ГИБДД находились на месте, регулировали и контролировали движение людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Агентство ведет онлайн-трансляцию с крупнейшего на Урале музыкального фестиваля.