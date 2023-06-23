23 июня 2023

Екатеринбуржцы в «Ночь музыки» стали массово нарушать ПДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музыки. Екатеринбург
Сотни людей после концерта на Плотинке стали гулять по проезжей части Фото:
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Ural Music Night

Жители Екатеринбурга после концерта певицы IOWA в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night стали массово переходить дорогу на проспекте Ленина, несмотря на отсутствие перекрытий проезжей части. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Люди массово переходят дорогу на проспекте Ленина, при этом дороге не перекрывают. Полицейские отметили, что это временное решение из-за обилия людей. Когда поток спадет, дороги снова заработают в штатном режиме», — рассказал корреспондент URA.RU.

Агентство обратилось за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники ГИБДД находились на месте, регулировали и контролировали движение людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Агентство ведет онлайн-трансляцию с крупнейшего на Урале музыкального фестиваля.

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Жители Екатеринбурга после концерта певицы IOWA в рамках музыкального фестиваля Ural Music Night стали массово переходить дорогу на проспекте Ленина, несмотря на отсутствие перекрытий проезжей части. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Люди массово переходят дорогу на проспекте Ленина, при этом дороге не перекрывают. Полицейские отметили, что это временное решение из-за обилия людей. Когда поток спадет, дороги снова заработают в штатном режиме», — рассказал корреспондент URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники ГИБДД находились на месте, регулировали и контролировали движение людей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В Екатеринбурге в ночь на 24 июня проходит музыкальный фестиваль Ural Music Night, артисты выступают на более 100 площадках по всему городу. Агентство ведет онлайн-трансляцию с крупнейшего на Урале музыкального фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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