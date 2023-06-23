В Прикамье больше месяца не могут найти мужчину, пропавшего после выхода из дома. Фото

24 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Пропавший проживает в Соликамске Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал 7 мая после выхода из дома в Соликамске (Пермский край). Об этом рассказали в прикамском поисковом сообществе. «Устанавливается местонахождение Маркова Александра Владимировича, 38 лет, город Соликамск, Пермский край. 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Докучаева. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост мужчины 180 сантиметров, он среднего телосложения. Во что был одет пропавший неизвестно. Ранее в регионе разыскивали 35-летнего мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. Сообщалось, что о его местоположении никто ничего не знает с 17 июня. Мужчина пропал 7 мая перед Днем Победы Фото: telegram-канал поискового отряда «Регион 59»

В Пермском крае организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал 7 мая после выхода из дома в Соликамске (Пермский край). Об этом рассказали в прикамском поисковом сообществе. «Устанавливается местонахождение Маркова Александра Владимировича, 38 лет, город Соликамск, Пермский край. 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Докучаева. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост мужчины 180 сантиметров, он среднего телосложения. Во что был одет пропавший неизвестно. Ранее в регионе разыскивали 35-летнего мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. Сообщалось, что о его местоположении никто ничего не знает с 17 июня.