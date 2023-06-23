23 июня 2023

В Прикамье больше месяца не могут найти мужчину, пропавшего после выхода из дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, вид города с высоты
Пропавший проживает в Соликамске Фото:

В Пермском крае организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал 7 мая после выхода из дома в Соликамске (Пермский край). Об этом рассказали в прикамском поисковом сообществе.

«Устанавливается местонахождение Маркова Александра Владимировича, 38 лет, город Соликамск, Пермский край. 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Докучаева. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Рост мужчины 180 сантиметров, он среднего телосложения. Во что был одет пропавший неизвестно.

Ранее в регионе разыскивали 35-летнего мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. Сообщалось, что о его местоположении никто ничего не знает с 17 июня.

Мужчина пропал 7 мая перед Днем Победы
Мужчина пропал 7 мая перед Днем Победы
Фото:

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В Пермском крае организован поиск 38-летнего мужчины, который пропал 7 мая после выхода из дома в Соликамске (Пермский край). Об этом рассказали в прикамском поисковом сообществе. «Устанавливается местонахождение Маркова Александра Владимировича, 38 лет, город Соликамск, Пермский край. 7 мая 2023 года ушел из дома по улице Докучаева. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Рост мужчины 180 сантиметров, он среднего телосложения. Во что был одет пропавший неизвестно. Ранее в регионе разыскивали 35-летнего мужчину, которой пропал после того, как вышел с лесной делянки. Сообщалось, что о его местоположении никто ничего не знает с 17 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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