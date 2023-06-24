Силовики нагрянули в «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге. Видео

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Силовики, обыск. Москва, фсб, силовики, обыск
ОМОН и Росгвардия находятся в «ЧВК Вагнер Центр» (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«В „ЧВК Вагнер Центр“ в Петербурге вошли силовики. <…> Судя по всему в здании начинаются обыски», — написали в telegram-канале «Фонтанка SPB Online». Там уточнили, что возле здания находятся два автобуса ОМОН и Росгвардия. Сейчас они заходят в здание.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте.

URA.RU направило запрос в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Правоохранительные органы проводят обыски в «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Фонтанка». «В „ЧВК Вагнер Центр“ в Петербурге вошли силовики. <…> Судя по всему в здании начинаются обыски», — написали в telegram-канале «Фонтанка SPB Online». Там уточнили, что возле здания находятся два автобуса ОМОН и Росгвардия. Сейчас они заходят в здание. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. URA.RU приводило сбойку, что известно о конфликте. URA.RU направило запрос в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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