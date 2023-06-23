В Прикамье 150 предприятий приглашают жителей к себе на работу

24 июня 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В Прикамье прошла ярмарка вакансий Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае на ярмарке трудоустройства, которая состоялась на площадке выставочного центра «Пермь-Экспо», предприятия предложили жителям более сотни вакансий. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В очном режиме свои вакансии представили более 150 предприятий Прикамья. В ярмарке вакансий приняли участие более 12,3 тысяч пермяков», — написано на сайте. По информации властей региона, ярмарка вакансий помогла студентам, выпускникам, а также всем соискателям работы познакомиться с работодателями. Пермяки узнали о том, какие профессии востребованы на рынке труда. На работу пермяков зовут, как подчеркивается на сайте правительства края, следующие предприятия: ОДК-Пермские моторы, Пермский пороховой завод, АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций «Стройиндустрия», ООО «Камский кабель», ПАО «Ростелеком», ООО «Еврохим-УКК», ПАО «Уралкалий», АО «Метафракс Кемикалс», АО «Пермский мукомольный завод», Кондитерская фабрика «Пермская», ООО «Живая вода», ООО «Пермагробизнес», АО «Покровский хлеб»; АО Тандер. Кроме того, вакансии предложили сеть магазинов «Магнит», Пермская печатная фабрика — филиал акционерного общества «Гознак» и многие другие. Ранее в пресс-службе hh.ru Урал URA.RU сообщили, что в Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным исследования чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), а также специалистов по консалтингу и инвестициям (77%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае на ярмарке трудоустройства, которая состоялась на площадке выставочного центра «Пермь-Экспо», предприятия предложили жителям более сотни вакансий. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В очном режиме свои вакансии представили более 150 предприятий Прикамья. В ярмарке вакансий приняли участие более 12,3 тысяч пермяков», — написано на сайте. По информации властей региона, ярмарка вакансий помогла студентам, выпускникам, а также всем соискателям работы познакомиться с работодателями. Пермяки узнали о том, какие профессии востребованы на рынке труда. На работу пермяков зовут, как подчеркивается на сайте правительства края, следующие предприятия: ОДК-Пермские моторы, Пермский пороховой завод, АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций «Стройиндустрия», ООО «Камский кабель», ПАО «Ростелеком», ООО «Еврохим-УКК», ПАО «Уралкалий», АО «Метафракс Кемикалс», АО «Пермский мукомольный завод», Кондитерская фабрика «Пермская», ООО «Живая вода», ООО «Пермагробизнес», АО «Покровский хлеб»; АО Тандер. Кроме того, вакансии предложили сеть магазинов «Магнит», Пермская печатная фабрика — филиал акционерного общества «Гознак» и многие другие. Ранее в пресс-службе hh.ru Урал URA.RU сообщили, что в Пермском крае 76% жителей хотели бы работать в крупных частных российских компаниях. По данным исследования чаще всего этот вариант интересует юристов (82%), строителей (78%), а также специалистов по консалтингу и инвестициям (77%).