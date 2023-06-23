23 июня 2023

Губернатор Моор открыл движение по путепроводу через Транссиб в Тюменской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор запустил движение по путепроводу в Ялуторовске Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске, которая позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Об этом глава региона сообщил в соцсети.

«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города», — сообщил Моор в своем telegram-канале.

Губернатор Тюменской области отметил, что путепровод построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске, которая позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Об этом глава региона сообщил в соцсети. «Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Губернатор Тюменской области отметил, что путепровод построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска. Ранее URA.RU сообщало, что строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...