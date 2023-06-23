Губернатор Моор открыл движение по путепроводу через Транссиб в Тюменской области. Видео

24 июня 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Александр Моор запустил движение по путепроводу в Ялуторовске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске, которая позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Об этом глава региона сообщил в соцсети. «Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Губернатор Тюменской области отметил, что путепровод построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска. Ранее URA.RU сообщало, что строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске, которая позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Об этом глава региона сообщил в соцсети. «Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Губернатор Тюменской области отметил, что путепровод построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска. Ранее URA.RU сообщало, что строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.