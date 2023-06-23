Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт движению по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске, которая позволит жителям окраины беспрепятственно добираться до центра города. Об этом глава региона сообщил в соцсети.
«Вместе с жителями Ялуторовска дали старт движению по новому путепроводу через Транссиб. Теперь залинейная часть обеспечена прямым непрерывным сообщением с центром города», — сообщил Моор в своем telegram-канале.
Губернатор Тюменской области отметил, что путепровод построен с опережением графика. Его открытие приурочили ко дню рождения Ялуторовска.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство моста через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске (Тюменская область) идет с опережением графика и завершится 24 июня. Новая развязка обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.