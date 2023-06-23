В Кургане полиция нашла мигрантов-нелегалов

В Кургане полиция нашла незаконных мигрантов на городских стройках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция в Кургане проверила стройки, на которых работают иностранцы. Оказалось, что часть мигрантов находится в России незаконно. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«В ходе проверок строительных объектов в Кургане выявлено три нарушителя миграционного законодательства. Они по решению городского суда высланы за пределы Российской Федерации», — говорится в посте ведомства.

По информации ведомства, мигранты-нелегалы из Кургана отправлены обратно в республику Узбекистан. Всего, как отмечается в посте, с начала недели курганская полиция проверила более 1,5 тысячи иностранцев, а также 150 мест их компактного проживания. По данным ведомства, было выявлено 173 административных правонарушения миграционного законодательства РФ и заведено пять уголовных дел.

Ранее УМВД России по Курганской области сообщало, что более половины из 19,7 тысяч прибывших в 2022 году на территорию области иностранных граждан, приехали для того, чтобы получить работу. Помимо разрешений на работу, мигранты оформили 1769 патентов на трудовую деятельность.