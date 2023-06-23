23 июня 2023

В Кургане полиция нашла мигрантов-нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет жителей на улице Цветная. Пермь, патруль полиции
В Кургане полиция нашла незаконных мигрантов на городских стройках Фото:

Полиция в Кургане проверила стройки, на которых работают иностранцы. Оказалось, что часть мигрантов находится в России незаконно. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области».

«В ходе проверок строительных объектов в Кургане выявлено три нарушителя миграционного законодательства. Они по решению городского суда высланы за пределы Российской Федерации», — говорится в посте ведомства.

По информации ведомства, мигранты-нелегалы из Кургана отправлены обратно в республику Узбекистан. Всего, как отмечается в посте, с начала недели курганская полиция проверила более 1,5 тысячи иностранцев, а также 150 мест их компактного проживания. По данным ведомства, было выявлено 173 административных правонарушения миграционного законодательства РФ и заведено пять уголовных дел.

Ранее УМВД России по Курганской области сообщало, что более половины из 19,7 тысяч прибывших в 2022 году на территорию области иностранных граждан, приехали для того, чтобы получить работу. Помимо разрешений на работу, мигранты оформили 1769 патентов на трудовую деятельность.

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Полиция в Кургане проверила стройки, на которых работают иностранцы. Оказалось, что часть мигрантов находится в России незаконно. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Курганской области». «В ходе проверок строительных объектов в Кургане выявлено три нарушителя миграционного законодательства. Они по решению городского суда высланы за пределы Российской Федерации», — говорится в посте ведомства. По информации ведомства, мигранты-нелегалы из Кургана отправлены обратно в республику Узбекистан. Всего, как отмечается в посте, с начала недели курганская полиция проверила более 1,5 тысячи иностранцев, а также 150 мест их компактного проживания. По данным ведомства, было выявлено 173 административных правонарушения миграционного законодательства РФ и заведено пять уголовных дел. Ранее УМВД России по Курганской области сообщало, что более половины из 19,7 тысяч прибывших в 2022 году на территорию области иностранных граждан, приехали для того, чтобы получить работу. Помимо разрешений на работу, мигранты оформили 1769 патентов на трудовую деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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