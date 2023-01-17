В Курганскую область приехали почти 20 тысяч мигрантов, половина из которых прибыли на заработки

18 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Тысячи мигрантов приехали на работу в Курганскую область Фото: Илья Московец © URA.RU Более половины из 19,7 тысяч прибывших в 2022 году на территорию Курганской области иностранных граждан, приехали для того, чтобы получить работу. Об этом сообщили в УМВД региона. «На территории Курганской области поставлено на учет по месту пребывания более 19,7 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Более половины из них прибыли на территорию России с целью осуществления трудовой деятельности», — привели данные в пресс-службе полиции. Данные указаны за 2022 год. Помимо разрешений на работу, мигранты оформили 1769 патентов на трудовую деятельность. Чаще всего услугу оказывали гражданам Узбекистана, а также Таджикистана и Азербайджана. «В настоящее время в регионе трудятся порядка двух тысяч иностранных работников», — уточнили в УМВД. Среди сфер, использующих труд мигрантов, были названы лесное и сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, торговля, сфера услуг, а также здравоохранение, образование и общепит. В течение прошлого года сотрудники полиции проверили более 11,8 тысяч иностранцев. Было обнаружено более 1000 нарушений миграционного законодательства РФ. 73 человека были высланы за пределы России, также возбуждено 33 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли проверки мест пребывания и работы мигрантов. Также в 2022 году в регионе увеличился отток иностранцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более половины из 19,7 тысяч прибывших в 2022 году на территорию Курганской области иностранных граждан, приехали для того, чтобы получить работу. Об этом сообщили в УМВД региона. «На территории Курганской области поставлено на учет по месту пребывания более 19,7 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. Более половины из них прибыли на территорию России с целью осуществления трудовой деятельности», — привели данные в пресс-службе полиции. Данные указаны за 2022 год. Помимо разрешений на работу, мигранты оформили 1769 патентов на трудовую деятельность. Чаще всего услугу оказывали гражданам Узбекистана, а также Таджикистана и Азербайджана. «В настоящее время в регионе трудятся порядка двух тысяч иностранных работников», — уточнили в УМВД. Среди сфер, использующих труд мигрантов, были названы лесное и сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, торговля, сфера услуг, а также здравоохранение, образование и общепит. В течение прошлого года сотрудники полиции проверили более 11,8 тысяч иностранцев. Было обнаружено более 1000 нарушений миграционного законодательства РФ. 73 человека были высланы за пределы России, также возбуждено 33 уголовных дела по фактам фиктивной регистрации иностранных граждан. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошли проверки мест пребывания и работы мигрантов. Также в 2022 году в регионе увеличился отток иностранцев.