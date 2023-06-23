Свердловский губернатор ввел режим повышенной готовности на фоне мятежа Пригожина

24 июня 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев подписал документ днем 24 июня Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном департаменте информполитики. Указ губернатора означает, что главы городов и чиновники правительства среди прочего обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозировать возникновение ЧС и их последствий, при необходимости ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления, принимать оперативные меры по предупреждению ЧС снижению размеров ущерба от них. Всего в документе восемь пунктов. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством. «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — заверил глава государства в обращении к нации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — на фоне мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Информацию об этом URA.RU подтвердили в областном департаменте информполитики. Указ губернатора означает, что главы городов и чиновники правительства среди прочего обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозировать возникновение ЧС и их последствий, при необходимости ввести круглосуточные дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил Свердловской подсистемы РСЧС на стационарных пунктах управления, принимать оперативные меры по предупреждению ЧС снижению размеров ущерба от них. Всего в документе восемь пунктов. Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе по месту дислокации своих бойцов, якобы совершенном российскими военными. Затем он объявил о марше на Ростов-на-Дону и далее — на Москву с целью сместить со своих постов министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. В ряде регионов, в том числе в Москве введен режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК изменой и предательством. «Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства», — заверил глава государства в обращении к нации.