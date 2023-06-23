Силовики пришли в курганский центр ЧВК «Вагнер»

Представители силовых структур пришли в здание центра 24 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

В Кургане в здание, где располагается центр ЧВК «Вагнер», приходили представители силовых структур. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с силовиками. В самой организации информацию URA.RU подтвердили.

«Приходили люди из силовых структур, поговорили и ушли. Сказали, что можно дальше работать. Снимать баннеры с рекламой ЧВК никто не заставлял», — рассказал URA.RU представитель центра по набору бойцов в ЧВК «Вагнер».

Представитель центра отметил, что их организация продолжает работать в обычном режиме. По его словам, представительство организации в Кургане не закрывали.

Ранее стало известно, что бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Предприниматель связывал это с тем, что Минобороны РФ якобы атаковало тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Президент РФ Владимир Путин назвал эти действия «мятежом», а самого Пригожина — «предателем».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что в регионе все спокойно и попросил жителей «не вестись на провокации». Корреспондент URA.RU заметил, что возле здания представительства ЧВК также наблюдается спокойная обстановка, а двери центра были закрыты.