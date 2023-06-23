В Екатеринбурге возле офиса ЧВК «Вагнер» замечены люди в военной форме. Они вооружены, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Во дворе штаба находится группа вооруженных людей, въезд на территорию закрыт воротами», — поделился корреспондент агентства. Он добавил, что от общения с прессой мужчины в форме отказались.
Источник URA.RU рассказал, что на территорию офиса ЧВК зашло спецподразделение ФСБ России. «На территорию здания вошла «Альфа», — поделился источник.
На данный момент не удалось получить комментарий и у представителей силовых ведомств Свердловской области. Новость дополняется.
В ночь с 23 по 24 июня Пригожин заявил, что Минобороны атаковали позиции его бойцов. Военное ведомство это опровергло. По данной ситуации президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, назвав мятеж ЧВК попыткой расколоть страну изнутри.
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