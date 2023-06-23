В Перми пункт набора ЧВК «Вагнер» приостановил работу

В Перми приостановил работу рекрутинговый пункт ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Фитнес-центр „Angel“, где проводился набор бойцов, сегодня закрыт на ключ, хотя по расписанию должен работать до 17 часов. Телефон пункта набора также недоступен», — передает корреспондент.
На странице фитнес-центра в соцсети «ВКонтакте» написано, что в связи с последними действиями ЧВК «Вагнер», деятельность центра проверки физических качеств добровольцев на СВО, приостановлена, до момента полного правового урегулирования вопроса.
Ранее владелец частной военной компании «Вагнер» — Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его бойцов. Министерство опровергло эту информацию. Позже отряды Пригожина вошли Ростов-на-Дону. Президент РФ Путин назвал мятеж ударом в спину российскому народу.
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