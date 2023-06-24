Эрдоган поддержал Путина в борьбе с мятежом Пригожина

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган полностью поддержал власти РФ в борьбе с мятежом Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер выразил поддержку шагам властей РФ в борьбе с мятежом.

«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — сообщает пресс-служба Кремля.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по бойцам ЧВК артиллерией и авиацией. В военном ведомстве опровергли это заявление. Однако Пригожин заявил, что ЧВК зашла в Ростовскую и Воронежскую область и направляется в сторону Москвы. Путин же назвал действия Пригожина предательством Родины.

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер выразил поддержку шагам властей РФ в борьбе с мятежом. «Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — сообщает пресс-служба Кремля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по бойцам ЧВК артиллерией и авиацией. В военном ведомстве опровергли это заявление. Однако Пригожин заявил, что ЧВК зашла в Ростовскую и Воронежскую область и направляется в сторону Москвы. Путин же назвал действия Пригожина предательством Родины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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