Эрдоган поддержал Путина в борьбе с мятежом Пригожина

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер выразил поддержку шагам властей РФ в борьбе с мятежом.
«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — сообщает пресс-служба Кремля.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по бойцам ЧВК артиллерией и авиацией. В военном ведомстве опровергли это заявление. Однако Пригожин заявил, что ЧВК зашла в Ростовскую и Воронежскую область и направляется в сторону Москвы. Путин же назвал действия Пригожина предательством Родины.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Турецкий лидер выразил поддержку шагам властей РФ в борьбе с мятежом. «Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — сообщает пресс-служба Кремля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по бойцам ЧВК артиллерией и авиацией. В военном ведомстве опровергли это заявление. Однако Пригожин заявил, что ЧВК зашла в Ростовскую и Воронежскую область и направляется в сторону Москвы. Путин же назвал действия Пригожина предательством Родины.