В Воронежской области ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Воронежской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.
«Режим КТО введен в Воронежской области», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины.
Позже жителей Воронежской области попросили не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Режим КТО также был введен в Москве и Московской области.
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