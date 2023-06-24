В Воронежской области ввели режим КТО

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Режим контртеррористической операции введен в области Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Воронежской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

«Режим КТО введен в Воронежской области», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины.

Позже жителей Воронежской области попросили не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Режим КТО также был введен в Москве и Московской области.

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Воронежской области. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. «Режим КТО введен в Воронежской области», — сообщает НАК. Их слова передает РИА Новости. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. Позже жителей Воронежской области попросили не пользоваться дорогой М-4 Дон из-за движущейся по ней колонны военной техники. Режим КТО также был введен в Москве и Московской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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