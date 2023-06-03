03 июня 2023
02 июня 2023

Курганские спортсмены победили на первенстве по легкой атлетике в Екатеринбурге

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Курганские юниоры-легкоатлеты победили на соревнованиях в Екатеринбурге Фото:

Курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщается в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«Первое место Владимир Проскурин 400 с/б (56,32). Третье место Тарас Замулин 400 с/б (1,01,08)», — написано в посте группы «ГБДОУ СШОР №1».

Соревнования проходили в Екатеринбурге 2 и 3 июня. На странице в соцсети Спортивной школы олимпийского резерва опубликовано поздравление спортсменов и их тренеров Андрея Пястолова и Михаила Такунцева.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в ходе оптимизации часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. В них занимаются около 800 ребят.

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Курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщается в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Первое место Владимир Проскурин 400 с/б (56,32). Третье место Тарас Замулин 400 с/б (1,01,08)», — написано в посте группы «ГБДОУ СШОР №1». Соревнования проходили в Екатеринбурге 2 и 3 июня. На странице в соцсети Спортивной школы олимпийского резерва опубликовано поздравление спортсменов и их тренеров Андрея Пястолова и Михаила Такунцева. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в ходе оптимизации часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. В них занимаются около 800 ребят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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