Курганские спортсмены победили на первенстве по легкой атлетике в Екатеринбурге

Курганские юниоры-легкоатлеты победили на соревнованиях в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганские спортсмены заняли призовые места на первенстве по легкой атлетике среди молодежи до 23 лет в Екатеринбурге. Об этом сообщается в группе школы Спортивного олимпийского резерва №1 Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«Первое место Владимир Проскурин 400 с/б (56,32). Третье место Тарас Замулин 400 с/б (1,01,08)», — написано в посте группы «ГБДОУ СШОР №1».

Соревнования проходили в Екатеринбурге 2 и 3 июня. На странице в соцсети Спортивной школы олимпийского резерва опубликовано поздравление спортсменов и их тренеров Андрея Пястолова и Михаила Такунцева.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в ходе оптимизации часть воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 1 переведут в муниципальные школы. В них занимаются около 800 ребят.