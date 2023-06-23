23 июня 2023

Глюк’oZa выступает с концертом посвященным Дню молодежи в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по премьере фильма "Бабушка легкого поведения - 2". Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Певица Глюк’oZa хэдлайнер Дня молодежи в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в Парке Маяковского выступила российская певица Глюк’oZa (настоящее имя Наталья Ионова). Концерт был приурочен ко Дню молодежи.

«Концерт задержали на 20 минут. Певица поблагодарила зрителей за то, что не побоялись дождя и остались на выступление. Очень много людей, атмосфера теплая и доброжелательная. Глюк’oZa поет вживую», — рассказал корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что выступление звездного исполнителя в Екатеринбурге на День молодежи было под угрозой срыва. Ситуацию спас спонсор, который оплатил приезд певицы Глюк’oZы, которая выступает в Парке Маяковского.

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В Екатеринбурге в Парке Маяковского выступила российская певица Глюк’oZa (настоящее имя Наталья Ионова). Концерт был приурочен ко Дню молодежи. «Концерт задержали на 20 минут. Певица поблагодарила зрителей за то, что не побоялись дождя и остались на выступление. Очень много людей, атмосфера теплая и доброжелательная. Глюк’oZa поет вживую», — рассказал корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что выступление звездного исполнителя в Екатеринбурге на День молодежи было под угрозой срыва. Ситуацию спас спонсор, который оплатил приезд певицы Глюк’oZы, которая выступает в Парке Маяковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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