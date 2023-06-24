Песков раскрыл, как повлияет мятеж Пригожина на ход спецоперации Песков: мятеж Пригожина не скажется на ходе спецоперации 25 июня 2023 в 00:54 Размер текста - 17 + Спецоперация РФ на Украине продолжится, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Вооруженный мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина не скажется на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На ход СВО ситуация не повлияет», — рассказал Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится. Вооруженный мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина не скажется на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На ход СВО ситуация не повлияет», — рассказал Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям