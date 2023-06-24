24 июня 2023

Песков раскрыл, как повлияет мятеж Пригожина на ход спецоперации

Песков: мятеж Пригожина не скажется на ходе спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Спецоперация РФ на Украине продолжится, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Вооруженный мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина не скажется на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На ход СВО ситуация не повлияет», — рассказал Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженный мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина не скажется на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На ход СВО ситуация не повлияет», — рассказал Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...