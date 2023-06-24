Песков раскрыл, как повлияет мятеж Пригожина на ход спецоперации

Спецоперация РФ на Украине продолжится, подчеркнул Дмитрий Песков
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Вооруженный мятеж владельца частной армии Евгения Пригожина не скажется на ходе специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На ход СВО ситуация не повлияет», — рассказал Песков журналистам, передает корреспондент URA.RU. По его словам, солдаты РФ успешно отражают контрнаступление, операция продолжится.
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