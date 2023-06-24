24 июня 2023

Песков раскрыл судьбу мятежников из частной армии Пригожина

Песков: часть бойцов Пригожина подпишет контракт с Минобороны
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Мятежники не будут подвергаться преследованию, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Часть бойцов из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь также подчеркнул, что мятежники не будут преследоваться.

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Часть бойцов из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь также подчеркнул, что мятежники не будут преследоваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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