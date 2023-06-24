Песков раскрыл судьбу мятежников из частной армии Пригожина Песков: часть бойцов Пригожина подпишет контракт с Минобороны 25 июня 2023 в 01:04 Размер текста - 17 + Мятежники не будут подвергаться преследованию, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Часть бойцов из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь также подчеркнул, что мятежники не будут преследоваться. Часть бойцов из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь также подчеркнул, что мятежники не будут преследоваться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям