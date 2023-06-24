Песков раскрыл судьбу мятежников из частной армии Пригожина

Мятежники не будут подвергаться преследованию, уточнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Часть бойцов из частной армии бизнесмена Евгения Пригожина подпишет контракты с Минобороны. Мятежники подвергаться преследованию не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Часть людей из частной армии Пригожина, которая изначально отказалась участвовать в мятеже, подпишет контракты с Минобороны», — заявил Песков журналистам. Пресс-секретарь также подчеркнул, что мятежники не будут преследоваться.
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