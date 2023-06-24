В лесах Южного Урала начали собирать маслят Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесах Челябинской области появились маслята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Начались маслятки! Карталинский район. Жители леса встретили как положено», — пишет Ирина В. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи рассказали, что нашли маслят около озера Увильды, в Еткульском районе и около Нязепетровска.

Ранее сообщалось, что в лесах Челябинской области стали появляться белые грибы. Они выросли после прошедшего в регионе дождя.

В лесах Челябинской области начали появляться маслята Фото с группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые грибы уже сухие, рассказывают пользователи в соцсети Фото с группы «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте»