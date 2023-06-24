24 июня 2023
23 июня 2023

В челябинских лесах начали собирать маслят. Фото

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
В лесах Южного Урала начали собирать маслят Фото:

В лесах Челябинской области появились маслята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Начались маслятки! Карталинский район. Жители леса встретили как положено», — пишет Ирина В. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи рассказали, что нашли маслят около озера Увильды, в Еткульском районе и около Нязепетровска.

Ранее сообщалось, что в лесах Челябинской области стали появляться белые грибы. Они выросли после прошедшего в регионе дождя.

В лесах Челябинской области начали появляться маслята
В лесах Челябинской области начали появляться маслята

Некоторые грибы уже сухие, рассказывают пользователи в соцсети
Некоторые грибы уже сухие, рассказывают пользователи в соцсети

На входе в лес встречают его жители
На входе в лес встречают его жители

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В лесах Челябинской области появились маслята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети. «Начались маслятки! Карталинский район. Жители леса встретили как положено», — пишет Ирина В. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи рассказали, что нашли маслят около озера Увильды, в Еткульском районе и около Нязепетровска. Ранее сообщалось, что в лесах Челябинской области стали появляться белые грибы. Они выросли после прошедшего в регионе дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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