В лесах Южного Урала начали собирать маслят
В лесах Челябинской области появились маслята. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«Начались маслятки! Карталинский район. Жители леса встретили как положено», — пишет Ирина В. в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». Другие пользователи рассказали, что нашли маслят около озера Увильды, в Еткульском районе и около Нязепетровска.
Ранее сообщалось, что в лесах Челябинской области стали появляться белые грибы. Они выросли после прошедшего в регионе дождя.
В лесах Челябинской области начали появляться маслята
Некоторые грибы уже сухие, рассказывают пользователи в соцсети
На входе в лес встречают его жители
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