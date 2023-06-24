Кремль: Путин гарантировал Пригожину отход в Белоруссию

Владимир Путин дал Евгению Пригожину слово
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Основатель частной армии Евгений Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин дал свое слово. Ранее в Кремле объявили, что бизнесмен уйдет в Белоруссию.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — это слово Президента России», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что с Пригожина снимут обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».
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