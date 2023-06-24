Кремль: Путин гарантировал Пригожину отход в Белоруссию

25 июня 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал Евгению Пригожину слово Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Основатель частной армии Евгений Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин дал свое слово. Ранее в Кремле объявили, что бизнесмен уйдет в Белоруссию. «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — это слово Президента России», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что с Пригожина снимут обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».

Основатель частной армии Евгений Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин дал свое слово. Ранее в Кремле объявили, что бизнесмен уйдет в Белоруссию. «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — это слово Президента России», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что с Пригожина снимут обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».