24 июня 2023

Кремль: Путин гарантировал Пригожину отход в Белоруссию

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин дал Евгению Пригожину слово Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Основатель частной армии Евгений Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин дал свое слово. Ранее в Кремле объявили, что бизнесмен уйдет в Белоруссию.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — это слово Президента России», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что с Пригожина снимут обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».

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Основатель частной армии Евгений Пригожин получил гарантии того, что он сможет уйти в Белоруссию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава России Владимир Путин дал свое слово. Ранее в Кремле объявили, что бизнесмен уйдет в Белоруссию. «Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — это слово Президента России», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что с Пригожина снимут обвинения по статье УК РФ «Вооруженный мятеж».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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