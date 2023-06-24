Жители Курганской области незаконно прописали семерых рабочих из Азии

В полиции сообщили, что незаконно зарегистрированные граждане были сняты с учета (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Двоих жителей Курганской области уличили в незаконной постановке на учет в собственных квартирах граждан Казахстана и Киргизии. О фактах нарушения миграционного законодательства РФ, рассказали в пресс-службе полиции региона.

«В июне 49-летний житель Альменевского округа через многофункциональный центр поставил на учет по месту пребывания трех граждан Республики Казахстан. На самом деле по этому адресу они не находились. <…> Аналогичное правонарушение совершено 61-летней гражданкой, которая фиктивно поставила на учет в Щучанском округе четверых граждан Киргизской Республики. При этом у нее не было намерения предоставить указанное жилье рабочим», — указано на сайте ведомства.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела, на время следствия они находятся под подпиской о невыезде. Незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с учета.

Ранее силовики проверили курганские стройки, на которых работают иностранцы. В результате рейдов выяснилось, что часть мигрантов находилась в стране незаконно.