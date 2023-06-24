24 июня 2023
23 июня 2023

Жители Курганской области незаконно прописали семерых рабочих из Азии

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Черный Мыс. Сургут, мигранты, рука в объектив, проверка документов, нелегалы, не снимать
В полиции сообщили, что незаконно зарегистрированные граждане были сняты с учета (архивное фото) Фото:

Двоих жителей Курганской области уличили в незаконной постановке на учет в собственных квартирах граждан Казахстана и Киргизии. О фактах нарушения миграционного законодательства РФ, рассказали в пресс-службе полиции региона.

«В июне 49-летний житель Альменевского округа через многофункциональный центр поставил на учет по месту пребывания трех граждан Республики Казахстан. На самом деле по этому адресу они не находились. <…> Аналогичное правонарушение совершено 61-летней гражданкой, которая фиктивно поставила на учет в Щучанском округе четверых граждан Киргизской Республики. При этом у нее не было намерения предоставить указанное жилье рабочим», — указано на сайте ведомства.

В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела, на время следствия они находятся под подпиской о невыезде. Незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с учета.

Ранее силовики проверили курганские стройки, на которых работают иностранцы. В результате рейдов выяснилось, что часть мигрантов находилась в стране незаконно.

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Двоих жителей Курганской области уличили в незаконной постановке на учет в собственных квартирах граждан Казахстана и Киргизии. О фактах нарушения миграционного законодательства РФ, рассказали в пресс-службе полиции региона. «В июне 49-летний житель Альменевского округа через многофункциональный центр поставил на учет по месту пребывания трех граждан Республики Казахстан. На самом деле по этому адресу они не находились. <…> Аналогичное правонарушение совершено 61-летней гражданкой, которая фиктивно поставила на учет в Щучанском округе четверых граждан Киргизской Республики. При этом у нее не было намерения предоставить указанное жилье рабочим», — указано на сайте ведомства. В отношении подозреваемых были возбуждены уголовные дела, на время следствия они находятся под подпиской о невыезде. Незаконно зарегистрированные иностранцы сняты с учета. Ранее силовики проверили курганские стройки, на которых работают иностранцы. В результате рейдов выяснилось, что часть мигрантов находилась в стране незаконно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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