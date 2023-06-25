На трассах Ростовской области сняли все ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган., автобус, пассажиры, автобусный вокзал, ожидание автобуса
Автовокзалы работают в штатном режиме, сообщили власти Ростовской области Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Все ограничения движения транспорта в Ростовской области сняты. Об этом сообщили власти региона.

«Авто и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили власти региона журналистам. Их слова передает РИА Новости.

URA.RU приводило сводку, в каких регионах возобновляют движение. Тогда в списке был Краснодарский край, Воронеж, Липецкая и Калужская области.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все ограничения движения транспорта в Ростовской области сняты. Об этом сообщили власти региона. «Авто и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили власти региона журналистам. Их слова передает РИА Новости. URA.RU приводило сводку, в каких регионах возобновляют движение. Тогда в списке был Краснодарский край, Воронеж, Липецкая и Калужская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...