На трассах Ростовской области сняли все ограничения

Автовокзалы работают в штатном режиме, сообщили власти Ростовской области
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Все ограничения движения транспорта в Ростовской области сняты. Об этом сообщили власти региона.
«Авто и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили власти региона журналистам. Их слова передает РИА Новости.
URA.RU приводило сводку, в каких регионах возобновляют движение. Тогда в списке был Краснодарский край, Воронеж, Липецкая и Калужская области.
О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.