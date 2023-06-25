На трассах Ростовской области сняли все ограничения

25 июня 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Автовокзалы работают в штатном режиме, сообщили власти Ростовской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Все ограничения движения транспорта в Ростовской области сняты. Об этом сообщили власти региона. «Авто и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили власти региона журналистам. Их слова передает РИА Новости. URA.RU приводило сводку, в каких регионах возобновляют движение. Тогда в списке был Краснодарский край, Воронеж, Липецкая и Калужская области.

Все ограничения движения транспорта в Ростовской области сняты. Об этом сообщили власти региона. «Авто и ЖД вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет», — сообщили власти региона журналистам. Их слова передает РИА Новости. URA.RU приводило сводку, в каких регионах возобновляют движение. Тогда в списке был Краснодарский край, Воронеж, Липецкая и Калужская области.