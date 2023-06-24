24 июня 2023
23 июня 2023

На Курганскую область обрушился град. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Град выпал в нескольких районах региона Фото:

В Курганской области днем 25 июня выпал град. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Гроза началась в Кетовском округе, в районе Старого Просвета. Вначале был крупный дождь, затем прибавился град. Но он был небольшой, с горошину, и редкий. Урон урожаю не нанес», — пояснил один из собеседников агентства.

Осадки в виде града были замечены в нескольких районах области. Местные жители сообщают о различных интенсивности и размере градин.

Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погоды. По данным курганских метеорологов, в регион 26 июня придут дожди и грозы с сильными порывами ветра.

Град выпал в Белозерском округе
Град выпал в Белозерском округе
Фото:
Жители региона делятся фотографиями града в соцсетях и мессенджерах
Жители региона делятся фотографиями града в соцсетях и мессенджерах
Фото:
О пострадавшем урожаем и постройках не сообщается
О пострадавшем урожаем и постройках не сообщается
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области днем 25 июня выпал град. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Гроза началась в Кетовском округе, в районе Старого Просвета. Вначале был крупный дождь, затем прибавился град. Но он был небольшой, с горошину, и редкий. Урон урожаю не нанес», — пояснил один из собеседников агентства. Осадки в виде града были замечены в нескольких районах области. Местные жители сообщают о различных интенсивности и размере градин. Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погоды. По данным курганских метеорологов, в регион 26 июня придут дожди и грозы с сильными порывами ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...