Град выпал в нескольких районах региона
В Курганской области днем 25 июня выпал град. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Гроза началась в Кетовском округе, в районе Старого Просвета. Вначале был крупный дождь, затем прибавился град. Но он был небольшой, с горошину, и редкий. Урон урожаю не нанес», — пояснил один из собеседников агентства.
Осадки в виде града были замечены в нескольких районах области. Местные жители сообщают о различных интенсивности и размере градин.
Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погоды. По данным курганских метеорологов, в регион 26 июня придут дожди и грозы с сильными порывами ветра.
Град выпал в Белозерском округе
Жители региона делятся фотографиями града в соцсетях и мессенджерах
О пострадавшем урожаем и постройках не сообщается
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