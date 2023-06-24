Град выпал в нескольких районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области днем 25 июня выпал град. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Гроза началась в Кетовском округе, в районе Старого Просвета. Вначале был крупный дождь, затем прибавился град. Но он был небольшой, с горошину, и редкий. Урон урожаю не нанес», — пояснил один из собеседников агентства.

Осадки в виде града были замечены в нескольких районах области. Местные жители сообщают о различных интенсивности и размере градин.

Ранее жителей региона предупредили об ухудшении погоды. По данным курганских метеорологов, в регион 26 июня придут дожди и грозы с сильными порывами ветра.

Град выпал в Белозерском округе Фото: группа VK «Куртамышская нива»

Жители региона делятся фотографиями града в соцсетях и мессенджерах Фото: telegram-канал «ЧП Курган»