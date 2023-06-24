24 июня 2023
23 июня 2023

Курганцев предупредили об ухудшении погоды, сильном дожде и грозах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, непогода, плохая видимость, ливень, фары, дождь, машина
На регион надвигается дождь Фото:

Жителей Курганской области предупреждают об ухудшении погоды. По данным Курганского ЦГМС, в регион 26 июня придут дожди и грозы с порывами ветра до 16 метров в секунду.

«26 июня 2023 на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: облачно, ночью небольшой дождь. Днем возможен дождь, местами сильные осадки, в отдельных районах прогнозируется гроза. Порывы ветра местами будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне. По его данным, наибольшее количество осадков выпадет 25, 26, 29 и 30 числа.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Курганской области предупреждают об ухудшении погоды. По данным Курганского ЦГМС, в регион 26 июня придут дожди и грозы с порывами ветра до 16 метров в секунду. «26 июня 2023 на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: облачно, ночью небольшой дождь. Днем возможен дождь, местами сильные осадки, в отдельных районах прогнозируется гроза. Порывы ветра местами будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Курганской области. Ранее курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне. По его данным, наибольшее количество осадков выпадет 25, 26, 29 и 30 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...