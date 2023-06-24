Курганцев предупредили об ухудшении погоды, сильном дожде и грозах

На регион надвигается дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Курганской области предупреждают об ухудшении погоды. По данным Курганского ЦГМС, в регион 26 июня придут дожди и грозы с порывами ветра до 16 метров в секунду.

«26 июня 2023 на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: облачно, ночью небольшой дождь. Днем возможен дождь, местами сильные осадки, в отдельных районах прогнозируется гроза. Порывы ветра местами будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов», — указано в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее курганский синоптик-любитель Илья Винштейн спрогнозировал самые дождливые дни в июне. По его данным, наибольшее количество осадков выпадет 25, 26, 29 и 30 числа.