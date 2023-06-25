МО РФ: российские войска за сутки отбили 21 атаку ВСУ

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В районе Артемовска было отбито 10 атак, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за сутки отбили 21 атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южно-донецком и запорожском направлениях», — сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось отбить четыре атаки, а также пресечь деятельность двух группировок диверсантов. Кроме того, трое бойцов ВСУ сдались в плен.

На запорожском направлении отражена одна атака, а на Южно-донецком еще две. На донецком направлении в районе Артемовска было отбито 10 атак, а в ДНР — четыре.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ при наступлении потеряли несколько ключевых позиций. Он отметил, что Киеву не удалось успешно реализовать атаки и занять новые рубежи.

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Российские военные за сутки отбили 21 атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южно-донецком и запорожском направлениях», — сообщили в ходе брифинга Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось отбить четыре атаки, а также пресечь деятельность двух группировок диверсантов. Кроме того, трое бойцов ВСУ сдались в плен. На запорожском направлении отражена одна атака, а на Южно-донецком еще две. На донецком направлении в районе Артемовска было отбито 10 атак, а в ДНР — четыре. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ при наступлении потеряли несколько ключевых позиций. Он отметил, что Киеву не удалось успешно реализовать атаки и занять новые рубежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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