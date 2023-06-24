Шансонье из Кургана впервые показал клип на песню, из-за которой плачет

Курганский шансонье Жека впервые показал клип на песню «Память-листва»

25 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Евгений Григорьев поделился с поклонниками премьерой клипа Фото: Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 Родившийся в Кургане шансонье Евгений Григорьев (Жека), также известный как автор хита «Рюмка водки на столе», впервые показал клип на песню «Память-листва». По словам артиста, он редко исполняет композицию из-за слез. «Давайте „запремьерим“ видео „Память-листва“. Я очень редко пою ее на концертах по простой причине — слезы наворачиваются», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале. Видео выложено для свободного просмотра в мессенджере и на странице его youtube-канала. Ранее курганский шансонье назвал свой самый неудачный клип. Григорьев отмечал, что судит исключительно по собственному профилю на платформе видеохостинга, и предложил своим подписчикам самим определить, в чем кроется причина неудачи.

Родившийся в Кургане шансонье Евгений Григорьев (Жека), также известный как автор хита «Рюмка водки на столе», впервые показал клип на песню «Память-листва». По словам артиста, он редко исполняет композицию из-за слез. «Давайте „запремьерим“ видео „Память-листва“. Я очень редко пою ее на концертах по простой причине — слезы наворачиваются», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале. Видео выложено для свободного просмотра в мессенджере и на странице его youtube-канала. Ранее курганский шансонье назвал свой самый неудачный клип. Григорьев отмечал, что судит исключительно по собственному профилю на платформе видеохостинга, и предложил своим подписчикам самим определить, в чем кроется причина неудачи.