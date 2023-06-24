Женщина погибла в ДТП в селе Мокроусово
Женщина погибла в аварии на автодороге в селе Мокроусово (Курганская область). О происшествии рассказали очевидцы.
«ДТП в Мокроусово. Женщина-пассажир погибла», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». О других пострадавших не сообщается.
Агентство URA.RU направило запрос о происшествии в региональное управление ГИБДД. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
Ранее сообщалось о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Инцидент произошел на трассе «Иртыш» ранним утром 11 июня.
О дорожном происшествии сообщили очевидцы
В автоаварии участвовали две машины
Автомобиль разорвало на части после ДТП
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.