В Курганской области женщина погибла в ДТП. Фото

25 июня 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Женщина погибла в ДТП в селе Мокроусово Фото: Московец Илья © URA.RU Женщина погибла в аварии на автодороге в селе Мокроусово (Курганская область). О происшествии рассказали очевидцы. «ДТП в Мокроусово. Женщина-пассажир погибла», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». О других пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос о происшествии в региональное управление ГИБДД. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее сообщалось о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Инцидент произошел на трассе «Иртыш» ранним утром 11 июня. О дорожном происшествии сообщили очевидцы Фото: telegram-канал «ЧП Курган» В автоаварии участвовали две машины Фото: telegram-канал «ЧП Курган» Автомобиль разорвало на части после ДТП Фото: telegram-канал «ЧП Курган»

Женщина погибла в аварии на автодороге в селе Мокроусово (Курганская область). О происшествии рассказали очевидцы. «ДТП в Мокроусово. Женщина-пассажир погибла», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». О других пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос о происшествии в региональное управление ГИБДД. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее сообщалось о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Инцидент произошел на трассе «Иртыш» ранним утром 11 июня.