24 июня 2023
23 июня 2023

В Курганской области женщина погибла в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина погибла в ДТП в селе Мокроусово Фото:

Женщина погибла в аварии на автодороге в селе Мокроусово (Курганская область). О происшествии рассказали очевидцы.

«ДТП в Мокроусово. Женщина-пассажир погибла», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». О других пострадавших не сообщается.

Агентство URA.RU направило запрос о происшествии в региональное управление ГИБДД. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее сообщалось о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Инцидент произошел на трассе «Иртыш» ранним утром 11 июня.

О дорожном происшествии сообщили очевидцы
О дорожном происшествии сообщили очевидцы
Фото:
В автоаварии участвовали две машины
В автоаварии участвовали две машины
Фото:
Автомобиль разорвало на части после ДТП
Автомобиль разорвало на части после ДТП
Фото:

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Женщина погибла в аварии на автодороге в селе Мокроусово (Курганская область). О происшествии рассказали очевидцы. «ДТП в Мокроусово. Женщина-пассажир погибла», — сообщение опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». О других пострадавших не сообщается. Агентство URA.RU направило запрос о происшествии в региональное управление ГИБДД. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее сообщалось о ДТП, в результате которого погибли две женщины. Инцидент произошел на трассе «Иртыш» ранним утром 11 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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