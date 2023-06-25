Пользователи Twitter осудили Зеленского за требования дать Украине больше оружия

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Пользователям соцсети не понравились высказывания Зеленского о поставках оружия с Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за требование к Западу поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом», — прокомментировал слова украинского президента один из пользователей. «Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — заявил второй юзер. «Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики», — подчеркнул третий интернет- пользователь.

Пользователи соцсетей нередко критикуют высказывания и действия Зеленского. Ранее юзеры высказались по поводу его слов о законопроекте США, касающегося права на передачу замороженных российских активов Украине. Тогда многие интернет-пользователи назвали эти действия воровством, передает телеканал 360. Также пользователи критиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт в РФ.

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Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за требование к Западу поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина. «Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом», — прокомментировал слова украинского президента один из пользователей. «Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — заявил второй юзер. «Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики», — подчеркнул третий интернет- пользователь. Пользователи соцсетей нередко критикуют высказывания и действия Зеленского. Ранее юзеры высказались по поводу его слов о законопроекте США, касающегося права на передачу замороженных российских активов Украине. Тогда многие интернет-пользователи назвали эти действия воровством, передает телеканал 360. Также пользователи критиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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