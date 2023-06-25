Пользователи Twitter осудили Зеленского за требования дать Украине больше оружия

25 июня 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Пользователям соцсети не понравились высказывания Зеленского о поставках оружия с Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за требование к Западу поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина. «Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом», — прокомментировал слова украинского президента один из пользователей. «Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — заявил второй юзер. «Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики», — подчеркнул третий интернет- пользователь. Пользователи соцсетей нередко критикуют высказывания и действия Зеленского. Ранее юзеры высказались по поводу его слов о законопроекте США, касающегося права на передачу замороженных российских активов Украине. Тогда многие интернет-пользователи назвали эти действия воровством, передает телеканал 360. Также пользователи критиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт в РФ.

Пользователи Twitter осудили президента Украины Владимира Зеленского за требование к Западу поставлять ВСУ еще больше военной техники. Кроме того, он негативно высказывался в адрес российского лидера Владимира Путина. «Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом», — прокомментировал слова украинского президента один из пользователей. «Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — заявил второй юзер. «Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики», — подчеркнул третий интернет- пользователь. Пользователи соцсетей нередко критикуют высказывания и действия Зеленского. Ранее юзеры высказались по поводу его слов о законопроекте США, касающегося права на передачу замороженных российских активов Украине. Тогда многие интернет-пользователи назвали эти действия воровством, передает телеканал 360. Также пользователи критиковали Зеленского из-за нежелания завершить конфликт в РФ.