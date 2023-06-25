В ЯНАО участники экстремальных игр столкнулись с дополнительными трудностями

В Надыме (ЯНАО) участники экстремальных игр «Северный характер. Лето» столкнулись с дождем, ветром, комарами и мошкарой. Глава города Дмитрий Жаромских отметил, что это стало дополнительным испытанием для спортсменов.
«Погода в эти два дня стала дополнительным испытанием к подготовленной для спортсменов трассе. В первый день — дождь и ветер, сегодня — комары и мошкара», — сообщил глава муниципалитета в своем telegram-канале. Соревнования проходили 25 и 26 июня. Всего в них приняло участие 340 спортсменов.
Ранее URA.RU сообщало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер» в Салехарде. Команды из 13 муниципальных образований Ямала боролись за звание самых сильных и выносливых.
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