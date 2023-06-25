Екатеринбуржцам предсказали, когда закончится холодная погода

Холодная погода в Екатеринбурге прекратится к 1 и 2 июля. К концу июня температура вернется к обычным для лета значениям, а в первые числа июля превысит многолетние показатели, заявил синоптик Алексей Пулин.
«На предстоящей неделе в Екатеринбурге ожидается завершение холодного периода, который длится с 7 июня, правда с небольшой паузой в середине месяца. В заключительные дни июня температура воздуха вернется в пределы климатической нормы, а в выходные, в первых числах июля, даже превысит уровень среднемноголетних значений», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, в Свердловской области днем 26 июня ожидается температура от 16 до 21 градуса тепла. При этом в Екатеринбурге в этот же день Пулин прогнозирует переменную облачность и небольшой дождь с температурой от 17 до 19 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что, по предварительным прогнозам, июль в России будет теплым, но не жарким. Однако по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, июль будет дождливым.
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