В Гидрометцентре рассказали, каким будет июль в России

Завлабораторией Гидрометцентра Паршина спрогнозировала не жаркое начало июля

24 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Июль в Москве начнется с 20 градусов тепла, отметила Людмила Паршина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU По предварительным прогнозам, июль в России будет теплым, но не жарким. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. «В целом, по предварительному прогнозу, июль в центральных областях России будет около нормы, в дневное время 22-27 градусов, ночью от 11 до 16. Также в областях северо-запада, в южной половине — это Краснодарский край, Нижнее Поволжье. В Москве июль начнется с не очень жаркой погоды, где-то чуть выше 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Существенно потеплеет по прогнозу в конце первой десятидневки — 6, 7 числа. Несколько дней такая теплая погода продержится, до 25-27. Затем в середине июля вновь возможно похолодание до 22-24 градусов. Выше нормы будет температура на европейском севере — Карелия, Мурманск, Архангельская, Вологодская область, республика Коми, 20-25 градусов. Северный Кавказ — ниже климатической нормы. Не будет сильной жары, видимо. Относительно прохладная погода будет на крайнем юге западной Сибири — это республика Алтай, север Красноярского края, там примерно 16-21 градусов — ниже климатической нормы. Могут быть частые дожди», — дала такой предварительный прогноз Людмила Паршина. По словам метеоролога, до 29 градусов ожидается в июле в Амурской области. «Юг Урала (Челябинская, Оренбургская область, республика Башкортостан) — днем ожидается в первых числах июля 23-28 градусов. Для юга Сибири, центральных областей и юга Дальнего Востока — это 22-27. Но в то же время в Амурской области в дневное время может быть 24-29. Север Якутии, где очень тепло должно быть, 20-25 градусов, то есть там будет продолжаться лето», — подчеркнула Паршина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По предварительным прогнозам, июль в России будет теплым, но не жарким. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. «В целом, по предварительному прогнозу, июль в центральных областях России будет около нормы, в дневное время 22-27 градусов, ночью от 11 до 16. Также в областях северо-запада, в южной половине — это Краснодарский край, Нижнее Поволжье. В Москве июль начнется с не очень жаркой погоды, где-то чуть выше 20 градусов, ожидаются кратковременные дожди. Существенно потеплеет по прогнозу в конце первой десятидневки — 6, 7 числа. Несколько дней такая теплая погода продержится, до 25-27. Затем в середине июля вновь возможно похолодание до 22-24 градусов. Выше нормы будет температура на европейском севере — Карелия, Мурманск, Архангельская, Вологодская область, республика Коми, 20-25 градусов. Северный Кавказ — ниже климатической нормы. Не будет сильной жары, видимо. Относительно прохладная погода будет на крайнем юге западной Сибири — это республика Алтай, север Красноярского края, там примерно 16-21 градусов — ниже климатической нормы. Могут быть частые дожди», — дала такой предварительный прогноз Людмила Паршина. По словам метеоролога, до 29 градусов ожидается в июле в Амурской области. «Юг Урала (Челябинская, Оренбургская область, республика Башкортостан) — днем ожидается в первых числах июля 23-28 градусов. Для юга Сибири, центральных областей и юга Дальнего Востока — это 22-27. Но в то же время в Амурской области в дневное время может быть 24-29. Север Якутии, где очень тепло должно быть, 20-25 градусов, то есть там будет продолжаться лето», — подчеркнула Паршина.