25 июня 2023

Число отравившихся в Екатеринбурге курсантов выросло

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество отравившихся курсантов продолжает расти Фото:

Количество отравившихся в Екатеринбурге курсантов Уральского юридического института (УЮИ) увеличилось до 82. Из них на сегодняшний день госпитализированы 55 человек, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На утро 26 июня за медицинской помощью обратились еще 22 учащихся института. Из них дополнительно госпитализированы 19 человек. Таким образом, в больницах остаются 55 курсанта», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пять человек находятся в инфекционной больнице Верхней Пышмы, остальные — в ГКБ №40 Екатеринбурга. «Комбинат питания и штат поваров находятся в ведении учебного заведения. Предположительно, кто-то занес кишечную инфекцию», — сказал источник.

О массовом отравлении курсантов Уральского юридического института стало известно накануне. В выходные симптомы кишечной инфекции были выявлены у 60 человек. После обследования 36 будущих юристов попали в больницу.

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Количество отравившихся в Екатеринбурге курсантов Уральского юридического института (УЮИ) увеличилось до 82. Из них на сегодняшний день госпитализированы 55 человек, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «На утро 26 июня за медицинской помощью обратились еще 22 учащихся института. Из них дополнительно госпитализированы 19 человек. Таким образом, в больницах остаются 55 курсанта», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что пять человек находятся в инфекционной больнице Верхней Пышмы, остальные — в ГКБ №40 Екатеринбурга. «Комбинат питания и штат поваров находятся в ведении учебного заведения. Предположительно, кто-то занес кишечную инфекцию», — сказал источник. О массовом отравлении курсантов Уральского юридического института стало известно накануне. В выходные симптомы кишечной инфекции были выявлены у 60 человек. После обследования 36 будущих юристов попали в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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