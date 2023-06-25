Число отравившихся в Екатеринбурге курсантов выросло

Количество отравившихся курсантов продолжает расти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество отравившихся в Екатеринбурге курсантов Уральского юридического института (УЮИ) увеличилось до 82. Из них на сегодняшний день госпитализированы 55 человек, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«На утро 26 июня за медицинской помощью обратились еще 22 учащихся института. Из них дополнительно госпитализированы 19 человек. Таким образом, в больницах остаются 55 курсанта», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пять человек находятся в инфекционной больнице Верхней Пышмы, остальные — в ГКБ №40 Екатеринбурга. «Комбинат питания и штат поваров находятся в ведении учебного заведения. Предположительно, кто-то занес кишечную инфекцию», — сказал источник.

О массовом отравлении курсантов Уральского юридического института стало известно накануне. В выходные симптомы кишечной инфекции были выявлены у 60 человек. После обследования 36 будущих юристов попали в больницу.