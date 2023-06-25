Авторитетная бизнес-группа обостряет конфликт на выборах в Екатеринбурге

Эдуард Мансуров — первый заявившийся на выборы кандидат (архивное фото) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, публичный представитель авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», со скандалом снятый с праймериз «Единой России», пошел на выборы самовыдвиженцем в округе №17. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Ленинской ТИК. Информацию подтвердил сам Мансуров.

В указанном округе мэрия продвигает руководителя волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова — победителя праймериз ЕР. Его согласовал губернатор Евгений Куйвашев.

По данным агентства, Мансуров до последнего вел диалог с антимэрским пулом миллиардера Виталия Кочеткова (сотовый оператор «Мотив»). Но, во-первых, так и не дождался гарантий, что сможет выдвинуться от «Справедливой России» (с ней ведет переговоры штаб Кочеткова), а во-вторых, его руководство, пытаясь сохранить субъектность, решило дистанцироваться от альянсов. Говорят, если избирком заблокирует подписные листы Мансурова (ему нужно собрать порядка 230 подписей), переговоры возобновятся.

Сам Мансуров, отвечая на вопросы корреспондента URA.RU, заявил: «Избирательная кампания для нас — это кампания за интересы района Уралмаш. Поэтому мы будем использовать любой шанс на участие в выборах, даже такой непростой, как самовыдвижение, чтобы оправдать ожидания наших сторонников». С праймериз «Единой России» Мансурова сняли под предлогом появления в сети видеороликов, где он, будучи членом КПРФ, критикует власть.