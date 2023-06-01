Авторитетный бизнес пытаются отстранить от выборов в Екатеринбурге

01 июня 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Эдуард Мансуров не планирует освобождать для мэрии округ, который считает «своим» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга начали кампанию по отстранению авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» от выборов в гордуму. По данным URA.RU, отдельные чиновники администрации с начала недели обзванивают владельцев рекламных конструкций в Орджоникидзевском районе, требуя снять баннеры с изображением экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя группы. «Начальник отдела рекламы ДУМИ [департамента управления муниципальным имуществом Ольга] Анохина давит на бизнес, рекомендуя снять уже размещенные баннеры Мансурова или просто не принимать заказы. Забавно, что одна из фирм, которой был звонок, связана как раз с „Четырехсотыми“», — поделился источник. Другой собеседник утверждает, что действия Анохиной якобы не согласованы ею с руководством ДУМИ. Третий источник уточнил, что параллельно администрация Орджоникидзевского района — уже по прямому распоряжению ДУМИ — зачищает от плакатов с Мансуровым остановки. Вероятно, это реакция на письмо мэру Алексею Орлову от дружественного ему депутата Алексея Вихарева, соперничающего с «Четырехсотыми». Вихарев обратил внимание, что баннеры Мансурова (якобы) незаконно размещены как минимум на 15 комплексах. Новость по теме Фронтмена авторитетной бизнес-группы сняли с праймериз ЕР в Екатеринбурге Еще один источник уточнил, что прямо сейчас в отношении «Четырехсотых» — впервые за годы — проверку ведет отдел городской полиции по борьбе с оргпреступностью. Это следствие предвыборной разборки на Уралмаше в ночь на 21 мая, закончившейся стрельбой. При этом известно, что проверяют и других участников громкого конфликта — представляющих промэрский лагерь. Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. После того, как губернатор Евгений Куйвашев с подачи администрации поддержал на этой территории другого кандидата — начальника волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова, — Мансурову предложили сняться. Но он отказался. И тогда чиновники повернули интригу, по итогам которой Мансурова заблокировал оргкомитет предварительного голосования. Сразу после этого Мансуров дал понять, что будет выдвигаться в 17-м округе от другой партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Екатеринбурга начали кампанию по отстранению авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» от выборов в гордуму. По данным URA.RU, отдельные чиновники администрации с начала недели обзванивают владельцев рекламных конструкций в Орджоникидзевском районе, требуя снять баннеры с изображением экс-депутата Эдуарда Мансурова — публичного представителя группы. «Начальник отдела рекламы ДУМИ [департамента управления муниципальным имуществом Ольга] Анохина давит на бизнес, рекомендуя снять уже размещенные баннеры Мансурова или просто не принимать заказы. Забавно, что одна из фирм, которой был звонок, связана как раз с „Четырехсотыми“», — поделился источник. Другой собеседник утверждает, что действия Анохиной якобы не согласованы ею с руководством ДУМИ. Третий источник уточнил, что параллельно администрация Орджоникидзевского района — уже по прямому распоряжению ДУМИ — зачищает от плакатов с Мансуровым остановки. Вероятно, это реакция на письмо мэру Алексею Орлову от дружественного ему депутата Алексея Вихарева, соперничающего с «Четырехсотыми». Вихарев обратил внимание, что баннеры Мансурова (якобы) незаконно размещены как минимум на 15 комплексах. Еще один источник уточнил, что прямо сейчас в отношении «Четырехсотых» — впервые за годы — проверку ведет отдел городской полиции по борьбе с оргпреступностью. Это следствие предвыборной разборки на Уралмаше в ночь на 21 мая, закончившейся стрельбой. При этом известно, что проверяют и других участников громкого конфликта — представляющих промэрский лагерь. Как писало URA.RU, Мансуров выдвигался на праймериз «Единой России» по округу №17. После того, как губернатор Евгений Куйвашев с подачи администрации поддержал на этой территории другого кандидата — начальника волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова, — Мансурову предложили сняться. Но он отказался. И тогда чиновники повернули интригу, по итогам которой Мансурова заблокировал оргкомитет предварительного голосования. Сразу после этого Мансуров дал понять, что будет выдвигаться в 17-м округе от другой партии.