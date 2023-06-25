Уральские ученые нашли 400 килограммов костей древних мамонтов, пещерных гиен и носорогов в Хакасии в пещере Инейской (Азия). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ.
В пещере ученые с Урала обнаружили в нетронутом состоянии останки древнего мамонта, носорога, бизона, яка, оленя и пещерных гиен. «По остаткам носорога удалось установить датировку находок — 42 тысячи лет. Останки расскажут о флоре и фауне того времени, чем питались животные и каким был климат на этой территории», — сказал ученый Института геологии и минералогии Дмитрий Маликов. Порядка 400 килограммов найденных костей отправятся в Екатеринбург.
Пещера была найдена еще пять лет назад. То, что она является логовом гиен, подтверждают найденные там погрызенные кости и несколько останков в анатомическом порядке. «У носорогов — локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Также в пещере было обнаружено много костей щенят», — добавил научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов. В экспедиции принимали участие представители Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета (УрФУ), Института геологии и минералогии СО РАН и Абаканского клуба спелеологов.
Ранее на Урале обнаружили останки палеогеновой змеи и черепахи возрастом 45 млн лет. Кости отправили на исследования в Палеонтологический институт РАН в Москве.
Уральские ученые обнаружили останки древних животных
Фото: пресс-служба УрФУ
В Хакасии найдены останки пещерных гиен и мамонтов возрастом 42 тысячи лет
Уральские ученые нашли 400 килограммов костей древних мамонтов, пещерных гиен и носорогов в Хакасии в пещере Инейской (Азия). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. В пещере ученые с Урала обнаружили в нетронутом состоянии останки древнего мамонта, носорога, бизона, яка, оленя и пещерных гиен. «По остаткам носорога удалось установить датировку находок — 42 тысячи лет. Останки расскажут о флоре и фауне того времени, чем питались животные и каким был климат на этой территории», — сказал ученый Института геологии и минералогии Дмитрий Маликов. Порядка 400 килограммов найденных костей отправятся в Екатеринбург. Пещера была найдена еще пять лет назад. То, что она является логовом гиен, подтверждают найденные там погрызенные кости и несколько останков в анатомическом порядке. «У носорогов — локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Также в пещере было обнаружено много костей щенят», — добавил научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов. В экспедиции принимали участие представители Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета (УрФУ), Института геологии и минералогии СО РАН и Абаканского клуба спелеологов. Ранее на Урале обнаружили останки палеогеновой змеи и черепахи возрастом 45 млн лет. Кости отправили на исследования в Палеонтологический институт РАН в Москве.