Уральские ученые обнаружили пещеру с останками древних животных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уральские ученые нашли 400 килограммов костей древних мамонтов, пещерных гиен и носорогов в Хакасии в пещере Инейской (Азия). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ.

В пещере ученые с Урала обнаружили в нетронутом состоянии останки древнего мамонта, носорога, бизона, яка, оленя и пещерных гиен. «По остаткам носорога удалось установить датировку находок — 42 тысячи лет. Останки расскажут о флоре и фауне того времени, чем питались животные и каким был климат на этой территории», — сказал ученый Института геологии и минералогии Дмитрий Маликов. Порядка 400 килограммов найденных костей отправятся в Екатеринбург.

Пещера была найдена еще пять лет назад. То, что она является логовом гиен, подтверждают найденные там погрызенные кости и несколько останков в анатомическом порядке. «У носорогов — локтевые и лучевые кости вместе. Это говорит о том, что гиены затаскивали в логово части туш. Также в пещере было обнаружено много костей щенят», — добавил научный сотрудник лабораторий естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и палеоэкологии Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Гимранов. В экспедиции принимали участие представители Института экологии растений и животных УрО РАН, Уральского федерального университета (УрФУ), Института геологии и минералогии СО РАН и Абаканского клуба спелеологов.

Ранее на Урале обнаружили останки палеогеновой змеи и черепахи возрастом 45 млн лет. Кости отправили на исследования в Палеонтологический институт РАН в Москве.

Уральские ученые обнаружили останки древних животных Фото: пресс-служба УрФУ

В Хакасии найдены останки пещерных гиен и мамонтов возрастом 42 тысячи лет Фото: пресс-служба УрФУ