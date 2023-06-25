Мэрия Кургана объяснила, почему не все погорельцы получили сертификаты

Мэрия Кургана: у многих пострадавших от пожаров жилье не было зарегистрировано в ЕГРН

Власти напомнили о важности регистрировать право собственности на жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники администрации Кургана объяснили, почему не все пострадавшие от масштабных пожаров в регионе получили выплаты по жилищному сертификату. Об этом власти сообщили в telegram-канале «Город Курган».

«Всем гражданам, пострадавшим в результате ЧС, чья недвижимость была зарегистрирована в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости — прим. URA.RU), у кого были иные правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности, все выплачено, выданы сертификаты. По отдельным единичным сложным случаям работа продолжается», — указано в посте мэрии Кургана.

У многих пострадавших жителей региона не было зарегистрировано право собственности в ЕГРН. В данный момент мэрия Кургана делает запросы в профильные ведомства, на ответ от которых нужно время. Между тем, власти напомнили, что у погорельцев, потерявших единственное жилье, есть право получить временное жилье из маневренного фонда.

Ранее URA.RU писало, что после массовых жалоб курганских погорельцев прокуратура организует горячую линию. Жители могут пожаловаться на проблемы с выплатами компенсаций за сгоревшее имущество.